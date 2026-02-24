Influencers que desafían a El Mencho: Historias aterradoras

El asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho y principal líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), volvió a poner en la mira los riesgos que acechan a influencers y figuras públicas que cruzan la línea con el crimen organizado en México.
Entre los casos más impactantes está el de Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como ‘El Pirata de Culiacán’, quien murió tras lanzarse con insultos contra El Mencho en redes sociales
Juan Luis Lagunas Rosales se convirtió en tendencia en redes sociales por su estilo irreverente y su consumo de alcohol en transmisiones en vivo. Con apenas 17 años, su popularidad creció a la par de sus excesos, hasta que una frase dirigida a El Mencho selló su destino:
"El Mencho a mí me pela la v...". expresó, fue asesinado el 18 de diciembre de 2017 dentro del bar Mentados Cántaros, en Zapopan, Jalisco. Recibió 15 disparos y el ataque fue atribuido a sicarios ligados al CJNG. Ninguna acusación formal se presentó, pero el mensaje en el mundo digital fue contundente.
La lista de personajes digitales que han sido amenazados, atacados o asesinados tras entablar roces con el narcotráfico sigue creciendo.
Valeria Márquez, por ejemplo, perdió la vida dentro de su estética en Zapopan mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok. Un hombre armado ingresó y disparó contra ella.
Aunque en redes sociales circularon rumores de vínculos sentimentales con Ricardo Ruiz Velasco, alias ‘El Doble R’ —cabecilla del Grupo Élite del CJNG—, la Fiscalía de Jalisco aclaró que la investigación continúa bajo el protocolo de feminicidio y no existen señalamientos comprobados.
Influencers: amenazas, asesinatos y vínculos con el CJNG
- Juan Luis Lagunas Rosales (El Pirata de Culiacán): asesinado después de insultar a El Mencho en 2017.
- Valeria Márquez: asesinada en Zapopan mientras trabajaba; se rumoró sobre un vínculo con El Doble R.
- Jacky Ramírez: vinculada a La Flaca, operador del CJNG asesinado en Querétaro.
- Daisy Ferrer Arenas: modelo venezolana asesinada en Guadalajara con conexiones al entorno del CJNG.
- Rodolfo Márquez (Fofo Márquez): amenazado y actualmente preso por tentativa de feminicidio.
- Markitos Toys: nunca detenido, pero relacionado con el crimen tras el asesinato de su hermano Gail Castro.
- El Chanito de Culiacán: amenazó a El Mencho en video y poco después ofreció disculpas.
El abatimiento de El Mencho se produjo tras operativos federales en Tapalpa, Jalisco. Oseguera era considerado un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, que ofrecían una recompensa de 15 millones de dólares por su captura, cifra que aumentó en diciembre de 2024.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ordenó instalar una mesa de seguridad y activar el código rojo para reforzar la vigilancia en la zona metropolitana de Guadalajara.