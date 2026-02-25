Circo de Teterete: Primer Show de Therians

Los Therians acróbatas llegan por primera vez a un circo en Guatemala y lo hacen como la gran apuesta del Circo de Teterete. Inspirados en figuras animales como zorro, tigre y león, estos artistas combinan acrobacia extrema, actuación y una puesta en escena tipo live action.
El anuncio ha despertado curiosidad entre el público, ya que se trata del primer show circense en el país que integra a los Therians como protagonistas. La propuesta gira en torno a la fuerza, agilidad y estética de estos personajes, quienes ejecutan saltos de alto impacto, rutinas aéreas y coreografías sincronizadas que elevan la adrenalina dentro de la carpa.
Los Therians no son un número más dentro del programa: son el eje central del espectáculo, marcando un antes y un después en la manera de presentar actos circenses en Guatemala. El concepto apuesta por un formato denominado Acrobatic Live Action, donde la fantasía cobra vida en tiempo real.
En medio de luces, música y efectos visuales, los Therians interactúan con personajes inspirados en películas y series populares, creando una experiencia inmersiva que mezcla cultura pop con destreza física. Esta fusión convierte al show en una de las propuestas familiares más innovadoras del momento.
Más del show del Circo de Teterete
Bajo el nombre #Circópelis, el espectáculo también incluye apariciones de personajes inspirados en Deadpool, One Piece, La Sirenita, Avatar, Naruto, Moana y Maui, Stitch, Goku, Mario y Luigi, además de las Guerreras K Pop y los Saja Boys. Sin embargo, el atractivo principal continúa siendo la presencia inédita de Therians acróbatas en escena, algo que nunca antes se había visto en un circo nacional.
El Circo de Teterete permanece instalado en el Centro Comercial Centra Norte hasta el domingo.
Las funciones se realizan jueves y viernes a las 8:00 pm; sábado a las 5:00 pm y 8:00 pm; y domingo a las 5:00 pm y 8:00 pm. Como promoción especial, jueves, viernes y domingo los niños entran gratis.