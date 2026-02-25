 Circo de Teterete: Primer Show de Therians
Farándula

¿Cómo, cuándo, dónde? Circo de Teterete sorprende al anunciar su primer show de Therians

Los Therians acróbatas llegan por primera vez a un circo en Guatemala y lo hacen como la gran novedad del Circo de Teterete.

Compartir:
Circo de Teterete, Circo de Teterete
Circo de Teterete / FOTO: Circo de Teterete

Los Therians acróbatas llegan por primera vez a un circo en Guatemala y lo hacen como la gran apuesta del Circo de TetereteInspirados en figuras animales como zorro, tigre y león, estos artistas combinan acrobacia extrema, actuación y una puesta en escena tipo live action.

El anuncio ha despertado curiosidad entre el público, ya que se trata del primer show circense en el país que integra a los Therians como protagonistas.  La propuesta gira en torno a la fuerza, agilidad y estética de estos personajes, quienes ejecutan saltos de alto impacto, rutinas aéreas y coreografías sincronizadas que elevan la adrenalina dentro de la carpa.

Foto embed
Circo de Teterete - Circo de Teterete

Los Therians no son un número más dentro del programa: son el eje central del espectáculo, marcando un antes y un después en la manera de presentar actos circenses en Guatemala. El concepto apuesta por un formato denominado Acrobatic Live Action, donde la fantasía cobra vida en tiempo real.

En medio de luces, música y efectos visuales, los Therians interactúan con personajes inspirados en películas y series populares, creando una experiencia inmersiva que mezcla cultura pop con destreza física.  Esta fusión convierte al show en una de las propuestas familiares más innovadoras del momento.

Más del show del Circo de Teterete

Bajo el nombre #Circópelis, el espectáculo también incluye apariciones de personajes inspirados en Deadpool, One Piece, La Sirenita, Avatar, Naruto, Moana y Maui, Stitch, Goku, Mario y Luigi, además de las Guerreras K Pop y los Saja Boys.  Sin embargo, el atractivo principal continúa siendo la presencia inédita de Therians acróbatas en escena, algo que nunca antes se había visto en un circo nacional.

El Circo de Teterete permanece instalado en el Centro Comercial Centra Norte hasta el domingo.

Alumno que falleció denuncio acoso sexual de la que fue víctima por un ejecutivo de La Academia

Tras su fallecimiento, su testimonio volvió a cobrar fuerza y abrió nuevamente el debate sobre los abusos de poder en la industria del entretenimiento.

Las funciones se realizan jueves y viernes a las 8:00 pm; sábado a las 5:00 pm y 8:00 pm; y domingo a las 5:00 pm y 8:00 pm. Como promoción especial, jueves, viernes y domingo los niños entran gratis.

En Portada

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialSuper BowlEE.UU.Liga NacionalSeguridadElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos