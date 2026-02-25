 Ex alumna de La Academia no irá al funeral de su compañero
Ex alumna de La Academia revela la fuerte razón por la que no asistirá al funeral de su compañero

La muerte de Héctor Zamorano sigue generando reacciones entre quienes compartieron escenario con él en La Academia.

La comunidad del reality musical La Academia está de luto tras el fallecimiento de uno de sus ex participantes más recordados. Se trata de el cantante Héctor Zamorano, integrante de la primera generación del programa y primer eliminado de la historia del concurso.

La noticia de su muerte, confirmada el martes 24 de febrero de 2026, conmocionó a seguidores, compañeros y ex compañeros que compartieron momentos clave en su carrera artística. Zamorano, quien falleció a los 47 años en su natal Veracruz, será velado en ese estado del sureste mexicano, donde vivió sus últimos años rodeado de familiares y seres queridos.

Según declaraciones de quienes lo conocieron de cerca, el cantante enfrentó en los últimos tiempos una enfermedad crónica que lo venció, aunque no se han detallado públicamente las condiciones específicas que lo aquejaban. Sin embargo, lo que ha generado especial atención entre los fanáticos es la reciente confesión de una de sus ex compañeras de La Academia sobre su no asistencia al funeral de Héctor.

En entrevista con el programa Ventaneando, Estrella Veloz, quien compartió convivencia cercana con Zamorano, incluso llegó a vivir con él en un departamento durante su estancia en el reality, explicó que no podrá viajar a Veracruz para despedirlo.

La razón, según Estrella, no tiene que ver con falta de cariño o distanciamiento definitivo, sino con preocupaciones de seguridad debido a la situación actual de bloqueos en carreteras del país, lo que haría prácticamente imposible y poco adecuado su traslado.  La ex alumna dejó en claro que no guarda rencor por la distancia que tuvo con Héctor en sus últimos años, ya que fue él quien eligió mantenerse apartado, pero sí expresó su dolor por no poder estar presente en el último adiós.

Durante la emotiva entrevista, Estrella rompió en llanto al recordar a su amigo y compañero de sueños, diciendo que nunca imaginó enfrentarse a un momento tan difícil como despedir a alguien con quien vivió experiencias tan intensas dentro de La Academia.

