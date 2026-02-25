 Pedro Pascal y diseñador: romántico paseo capturado en fotos
Filtran fotos de Pedro Pascal en romántico paseo con famoso diseñador

El actor chileno y Rafael Olarra ya no esconden su amor, las imágenes hablan por sí solas: besos, risas y mucha complicidad, así han sido captados.

Pedro Pascal y Rafael Olarra ya no esconden su relación y se han dejado ver en público, confirmando los rumores que circulaban en redes durante las últimas semanas. 

El reconocido actor chileno, famoso por su papel en "The Last Of Us", protagonizó momentos de cariño y complicidad junto al director creativo argentino, captando la atención de medios y seguidores por igual.

Los rumores sobre su relación comenzaron a circular el 17 de febrero, cuando las cámaras de TMZ los captaron disfrutando de una función de cine de Cumbres Borrascosas en Nueva York, durante el fin de semana de San Valentín.

Desde hace días, la vida privada de Pedro Pascal ha estado bajo la mirada de sus fanáticos y la prensa. Y es que, en las últimas horas, diversas fotografías han salido a la luz mostrando al actor compartiendo risas, gestos afectuosos y abrazos con Rafael Olarra, quien se desempeña como director creativo y cuenta con una destacada carrera en el mundo artístico.

Las imágenes publicadas en redes sociales no dejan dudas: Pedro Pascal y Rafael atraviesan una etapa de gran cercanía y felicidad.

Varias imágenes los muestran caminando juntos, estrechándose de la mano o intercambiando besos en público, lejos de cualquier intención de ocultar su vínculo. Esta apertura confirma que, tras unas semanas de rumores, la pareja decidió optar por la naturalidad y mostrarse sin reservas.

El revuelo generado en redes fue inmediato. Usuarios de Instagram y X celebraron el gesto de ambos, destacando la sinceridad y espontaneidad de su relación. 

Un nuevo capítulo personal

El comienzo de esta relación marca una nueva etapa en la vida de Pedro Pascal, quien rara vez comparte detalles sobre su esfera personal.

Sin embargo, la decisión de mostrarse junto a Olarra refuerza el mensaje de aceptación y libertad que el actor ha defendido en varias entrevistas y apariciones públicas.

A pesar de las imágenes que sugieren un vínculo cercano, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente si están en una relación. Actualmente, ambos se encuentran solteros, siendo la última relación de Olarra con el actor Luke Evans, que terminó de manera abrupta en 2021.

Rafael Olarra cuenta con una sólida trayectoria en el mundo creativo. De origen argentino, ha desarrollado su carrera entre Buenos Aires, Nueva York y Los Ángeles, moviéndose entre la dirección creativa, el branding y los proyectos culturales vinculados a la moda, el diseño y la narrativa visual.

Fuentes cercanas al creativo lo describen como una persona discreta y con una marcada sensibilidad artística, rasgos que encajan con el estilo reservado que siempre ha caracterizado a Pedro Pascal.

