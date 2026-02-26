Cazzu Arrasa: Fans Acampan 5 Cuadras para Verla

La llegada de Cazzu a Jujuy, si tierra natal, desató una verdadera fiebre entre sus seguidores, quienes desde la noche previa comenzaron a acampar en la plaza principal de la ciudad con el propósito de ubicarse lo más cerca posible del escenario.
Cazzu participó en una transmisión en vivo junto a un importante streaming, en un evento totalmente gratuito que logró una convocatoria masiva.
El evento, con acceso sin costo y entrada por orden de llegada, motivó a decenas de jóvenes a llegar temprano. Desde la noche del lunes, el ambiente comenzó a transformarse: carpas, reposeras y pequeños grupos se instalaron en la plaza, algunos con la decisión de pasar la noche para asegurarse un puesto privilegiado frente al escenario.
La noticia de la participación de Cazzu generó una ola de entusiasmo que se reflejó en la rápida organización espontánea de los fans.
Los seguidores de Cazzu acampando, más de cinco cuadras de carpas, para no perder su lugar y verla brillar donde todo empezó.
En redes sociales surgieron publicaciones de personas que ofrecen "cuidar el lugar" en la fila a cambio de 150 mil pesos, una situación que generó polémica y debate entre los seguidores verdaderos de la artista.
Futuro concierto
Cazzu abrió el 2026 haciendo historia en los festivales de Jesús María y Cosquín, con shows especialmente diseñados para cada escenario, donde fusionó folklore y urbano junto a una banda con instrumentos tradicionales, fue ovacionada por el público y recibió el poncho coscoíno como símbolo de reconocimiento dentro del circuito folklórico argentino.
Palpitando sus próximos conciertos, la artista viajó a Jujuy y protagonizó un evento histórico en la Plaza General Manuel Belgrano, donde miles de personas llegaron desde distintas provincias para vivir una jornada única que incluyó una transmisión especial junto a OLGA.
Allí, Cazzu anunció uno de los hitos más importantes de su carrera: su primer estadio en Jujuy como parte del Tour Latinaje. Ella se presentará en el Estadio "23 de Agosto" por primera vez el día 12 de septiembre 2026.
Con un reconocimiento global que explota las plataformas y llena cada sala de este gran tour, Cazzu se encuentra escribiendo uno de los capítulos más fuertes de su trayectoria