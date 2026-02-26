 Modelo Captada en Momento Antihigiénico en La Casa de los Famosos
Modelo fue captada en un momento antihigiénico en La Casa de los Famosos

Celinee Santos, Miss Universo República Dominicana 2024, genera controversia al ser captada realizando un acto inapropiado en el sillón del reality.

Celinee Santos, Instagram
Celinee Santos / FOTO: Instagram

Una modelo habitante de La Casa de los Famosos Telemundo 2026 protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del reality. 

Todo sucedió a plena vista de las cámaras 24/7 de la casa, generando una ola de comentarios por parte de los usuarios en redes sociales, quienes calificaron lo ocurrido como un acto "sucio" y poco higiénico.

El episodio ocurrió mientras varios concursantes charlaban en una de las áreas comunes del inmueble. Celinee Santos, ex reina de belleza de República Dominicana, fue captada hurgándose la nariz y, acto seguido, limpiándose los residuos nasales en uno de los sillones del lugar. 

El instante, lejos de pasar desapercibido, provocó reacciones inmediatas cuando el video comenzó a circular en plataformas digitales.

En pocas horas, la grabación donde aparece Santos recorrió los principales sitios de redes sociales, acumulando cientos de comentarios. Algunas frases que destacaron los internautas fueron:

"No le enseñaron modales en el Miss Universo", "Hay otro video donde se los come" y "Ahora es Miss moco".

Las conversaciones en línea no tardaron en señalar lo desagradable del hecho y cuestionar la conducta de la modelo, recordando el alcance que tiene el formato de transmisión continua del reality.

¿Quién es Celinee Santos?

Antes de su ingreso a La Casa de los Famosos Telemundo 2026, Celinee Santos ya contaba con una destacada trayectoria en el mundo de los certámenes de belleza y el modelaje.

Originaria de República Dominicana, la joven ganó notoriedad tras participar en concursos internacionales, donde su carisma y belleza la hicieron destacar.

En el ámbito digital, Santos ha construido una sólida comunidad en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con moda, estilo de vida y mensajes de empoderamiento femenino.

Durante los primeros días dentro de La Casa de Los Famosos, logró posicionarse como líder en algunas dinámicas grupales y ha protagonizado ciertos roces con otros habitantes debido a su fuerte personalidad.

Su participación en el programa la ha mantenido en el ojo público, aunque este reciente incidente ha desviado la atención hacia un aspecto menos favorable de su comportamiento.

