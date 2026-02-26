Rauw Alejandro aclara polémica con Cazzu: 'Es mi amiga'

Lo que comenzó como una simple barra en una canción terminó desatando una tormenta mediática. Tras la tiradera de Cazzu y la respuesta de Christian Nodal, Rauw Alejandro finalmente habló y fue contundente: "La considero mi amiga".
La canción Rosita, incluida en un proyecto musical encabezado por Tainy y en colaboración con Rauw Alejandro y Jhayco, se convirtió en tendencia no por su éxito en plataformas, sino por la controversia que generó una de sus barras más comentadas: "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal".
La frase desató una reacción inmediata por parte de Cazzu, expareja del cantante mexicano y madre de su hija Inti.
La polémica escaló rápidamente en redes sociales cuando la artista argentina utilizó su canal de difusión para lanzar una dura crítica contra lo que calificó como falta de empatía dentro de la industria.
Sin mencionar directamente a Rauw en un inicio, Cazzu cuestionó el hecho de que se enalteciera en una canción una situación personal que, según ella, ha estado marcada por un proceso complejo y doloroso.
"El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía (...) Hoy, la obra se llama: La legendaria camaradería entre varones", escribió la cantante, en lo que muchos interpretaron como una tiradera dirigida a los intérpretes del tema.
Además, habló de lo que denominó "Crónica de un abandono", dejando entrever que el trasfondo del conflicto no es una simple separación, sino una historia más profunda relacionada con la responsabilidad y el rol paterno.
El conflicto tomó mayor dimensión cuando Christian Nodal respondió públicamente, revelando detalles del proceso legal que enfrenta con Cazzu por la manutención y custodia de su hija. Sus declaraciones encendieron aún más la conversación en redes sociales, polarizando opiniones entre quienes apoyan a la argentina y quienes respaldan al cantante mexicano.
Rompe el silencio
Ante el revuelo mediático, Rauw Alejandro decidió romper el silencio. A través de un mensaje que inició con la frase "Con toda honestidad", el puertorriqueño aclaró varios puntos y marcó distancia respecto a la polémica.
"En ningún momento he hablado mal de Cazzu. La considero una amiga; aunque no tengamos cercanía desde hace años, sólo tengo recuerdos bonitos con ella y con su gente. Y le deseo lo mejor en su carrera hoy y siempre", escribió el intérprete.
Rauw también explicó que Rosita no es una canción de su autoría exclusiva, sino parte del álbum de Tainy en el que él participa como colaborador junto a Jhayco. Sobre la controversial barra, fue enfático: "No la escribí yo y dentro del contexto del tema, cuando la escuché no la leí como una falta de respeto a nadie. Entiendo que cada quien lo pueda interpretar distinto, y si a alguien le incomodó, se respeta".
Con este mensaje, el cantante dejó claro que no busca alimentar el conflicto ni generar fricciones con Cazzu. Reconoció además que estar en el ojo público implica estar expuesto a interpretaciones y polémicas constantes.
"Prefiero no alimentar el ruido, aunque a veces sea inevitable, porque te desvían un comentario o se inventan cualquier cosa", añadió, haciendo un llamado a no sacar de contexto sus palabras ni crear enfrentamientos donde, según él, no existen.
Finalmente, Rauw dirigió un mensaje tanto a los medios como a sus seguidores: "No saquen esto de contexto tratando de crear conflicto entre personas. Estamos empezando el año, sé que quieren acción, pero aquí no hay pelea, no hay mala vibra. Hay música, hay trabajo y hay unión. Paz y amor".
Mientras tanto, Cazzu ha mantenido firme su postura, defendiendo su narrativa y subrayando que su crítica no nace del resentimiento, sino de una reflexión sobre la empatía y la responsabilidad. La polémica alrededor de Rosita vuelve a poner sobre la mesa cómo una línea musical puede trascender lo artístico y convertirse en el detonante de debates personales y públicos.
Lo cierto es que, más allá del ruido mediático, el episodio deja en evidencia cómo las historias personales de los artistas influyen en la interpretación de sus canciones y cómo, en la era digital, una sola frase puede desatar una tormenta global.