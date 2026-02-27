Selena Gomez Apoya a Benny Blanco Tras Críticas de Higiene

Selena Gomez volvió a demostrar que no teme al escrutinio público cuando se trata de defender su relación. En medio de una inesperada polémica en redes sociales contra su esposo, el productor musical Benny Blanco, la cantante publicó un video afectuoso que muchos interpretaron como una respuesta directa a las críticas.
El clip, compartido en sus historias de Instagram el 25 de febrero, muestra a la pareja en un ambiente íntimo y relajado. Entre sonrisas y besos frente a la cámara, Gomez escribió: "Me enamoro más y más de ti cada día, mi amor", dejando claro que las opiniones externas no afectan la solidez de su vínculo.
El origen de la polémica
La controversia comenzó tras el estreno del nuevo podcast de Benny Blanco, Friends Keep Secrets, lanzado el 24 de febrero. El programa, que conduce junto a Dave Burd (Lil Dicky) y Kristin Batalucco, tenía como objetivo presentar conversaciones distendidas sobre música, cultura y experiencias personales.
Sin embargo, lo que debía ser el foco del episodio quedó eclipsado por comentarios sobre la apariencia del productor. Usuarios en X, Threads e Instagram señalaron que Blanco apareció descalzo en el set, con los pies apoyados sobre el sofá y visiblemente sucios, lo que generó reacciones de "desagrado" y burlas.
Algunos internautas también recordaron declaraciones pasadas del productor en las que habló sobre sus hábitos personales.
En una entrevista anterior, Blanco aseguró que se considera "realmente limpio", aunque no se ducha todos los días porque, según explicó, cree que los aceites naturales de la piel necesitan tiempo para regenerarse.
Las críticas no tardaron en escalar y derivaron en comentarios cuestionando incluso su relación con la estrella pop. "¿Qué ve Selena en él?" o "Ella merece algo mejor", fueron algunas de las frases que circularon en redes.
La respuesta de Selena
Lejos de guardar silencio o distanciarse, Selena Gomez optó por una respuesta sencilla pero contundente: mostrar públicamente su afecto. El video compartido no incluía referencias directas a la polémica, pero el contexto hizo evidente que se trataba de una forma de respaldar a su esposo.
No es la primera vez que la pareja enfrenta el escrutinio digital. Desde que confirmaron su relación, han sido objeto de comentarios sobre su dinámica, su lenguaje corporal y hasta su compatibilidad.
En diciembre pasado, ambos se volvieron virales tras un momento captado durante un partido de la NBA. En el clip, Blanco aparentemente no notó que Selena intentaba tomarle la mano mientras caminaban hacia sus asientos. El breve gesto fue interpretado por algunos usuarios como una señal de desinterés, lo que generó especulaciones que luego quedaron sin sustento.
Una relación bajo la lupa
Selena Gomez y Benny Blanco hicieron pública su relación a finales de 2023 y contrajeron matrimonio meses después. Desde entonces, han compartido diversos momentos juntos en eventos públicos y redes sociales.
En entrevistas previas, la artista ha hablado abiertamente sobre la estabilidad emocional que encontró en su relación. En el podcast Therapuss, confesó: "Nunca me había sentido tan segura de algo, y tampoco quiero arruinarlo diciendo demasiado".
Por su parte, Blanco ha declarado que supo desde el principio que Gomez era "la indicada". En una entrevista conjunta, relató que incluso le dijo a su madre que había encontrado a la mujer con la que quería casarse.
Selena también ha sido clara sobre lo que valora en su esposo: "Me siento valorada. Me siento vista. Me siento respetada. Estuve sola durante cinco años antes de estar juntos, y eso me ayudó a apreciar a alguien como Ben".