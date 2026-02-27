Wiz Khalifa enfrenta prisión por posesión de drogas: ¿Qué pasó?

Wiz Khalifa recibió una condena de nueve meses de prisión en Rumanía tras ser declarado culpable de fumar cannabis durante un festival musical el año pasado.
La decisión del tribunal de apelaciones de Constanza revocó una multa previa y ordenó el encarcelamiento del artista, quien no se encuentra actualmente en territorio rumano.
Durante el festival Beach, Please! en Constanza, en julio de 2024, Wiz Khalifa encendió y fumó un cigarrillo de marihuana ante miles de jóvenes, acción que fue captada en redes sociales y plataformas de streaming.
Terminada su actuación, la policía rumana lo retuvo brevemente para interrogarlo y, según los investigadores citados por la BBC, le confiscaron más de 18 gramos de cannabis y admitió haber consumido una cantidad adicional durante el show.
Inicialmente, las autoridades impusieron a Wiz Khalifa una multa de 3,600 lei, equivalente a unos 700 euros. Sin embargo, la Corte de Apelaciones consideró que ese castigo era insuficiente.
El tribunal argumentó que la conducta del artista "normalizó una conducta ilegal entre jóvenes" por tratarse de una figura pública presentándose ante una audiencia predominantemente joven.
El fallo describió su acto como una manifestación contraria al interés público, subrayando la relevancia del contexto y el impacto mediático del artista.
Respuesta del artista y repercusiones sociales
Después de la condena, Wiz Khalifa siguió presentándose en Estados Unidos y publicó videos y fotos en sus redes sociales y en la plataforma Twitch. Además, tras el incidente, expresó en X sus disculpas al pueblo rumano, asegurando que no tuvo intención de ofender al país anfitrión.
"Ellos (las autoridades) fueron muy respetuosos y me dejaron marchar. Volveré pronto, pero la próxima vez sin un porro tan grande", escribió el cantante.
El impacto del caso va más allá del ámbito judicial, pues el tribunal destacó la preocupación por la influencia de las figuras públicas en la percepción de las normas entre los jóvenes.
Según la resolución, citada por la BBC, "el mensaje que se transmitió era de normalización de una conducta contraria a la ley", remarcando la seriedad del acto debido a su contexto y alcance mediático.
Wiz Khalifa, conocido mundialmente por éxitos como Black and Yellow y See You Again, y su relación con la cultura cannábica, continúa su actividad profesional y digital sin restricciones legales en Estados Unidos.