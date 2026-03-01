 Protestan en Actor Awards Contra Políticas Migratorias
Farándula

Actores protestan contra políticas migratorias de EE. UU. en plena alfombra roja de los SAG Actor Awards

Una silenciosa pero contundente manifestación política marcó uno de los momentos más comentados de la gala.

Actor Awards
Actor Awards / FOTO: Actor Awards

La alfombra roja de los Actor Awards 2026 no solo estuvo llena de glamour, tendencias y celebridades, sino también de un fuerte mensaje político.  Varios actores aprovecharon la visibilidad internacional del evento para manifestarse contra políticas del gobierno de Estados Unidos.

Algunos famosos lucieron un pequeño pero llamativo botón con la leyenda "Ice Out", generando conversación inmediata en redes sociales y medios internacionales. Entre las figuras que decidieron portar el distintivo estuvieron el actor Omar Miller, reconocido recientemente por su participación en Sinners, así como la comediante y actriz Megan Stalter y el veterano intérprete Bradley Whitford.

El botón "Ice Out" hace referencia directa a críticas hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), convirtiéndose en un símbolo de rechazo a ciertas políticas migratorias y acciones gubernamentales.  Aunque ninguno de los artistas protagonizó discursos extensos durante la alfombra roja, la imagen del accesorio fue suficiente para transmitir el mensaje.

Las cámaras captaron a varios asistentes mostrando el pin de forma visible en solapas, vestidos y trajes, transformando uno de los eventos más importantes del entretenimiento en un espacio de expresión social. La edición 2026 destacó también por su renovación de identidad, ya que decidieron cambiar de nombre.

Este año, la tradicional ceremonia organizada por el sindicato de actores adoptó oficialmente el nombre Actor Awards, apostando por una imagen más moderna y global sin perder su esencia. La gala reunió a las principales estrellas del cine y la televisión, con nominaciones destacadas en producciones dramáticas, comedia y streaming.

No es la primera vez que celebridades utilizan ceremonias de alto perfil para enviar mensajes sociales o políticos.

Desde movimientos por la igualdad hasta causas humanitarias, Hollywood ha convertido estos escenarios en vitrinas globales de opinión. En esta ocasión, el botón "Ice Out" demostró que incluso los gestos más discretos pueden generar impacto mundial, recordando que, detrás del brillo de los premios, también existen posturas y debates que trascienden la pantalla.

