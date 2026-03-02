 Taylor Swift y Travis Kelce: ¡Fecha Oficial de su Boda!
Farándula

La boda del año: Taylor Swift y Travis Kelce ya tienen fecha oficial

La pareja de estrellas celebrará su unión este 2026 en Rhode Island, tras un compromiso con un anillo valorado en medio millón de dólares.

Travis Kelce Taylor Swift, Instagram
Travis Kelce Taylor Swift / FOTO: Instagram

Después de meses de intensa especulación y rumores que mantuvieron en vilo a millones de seguidores, finalmente se dio a conocer la fecha de la esperada boda entre Taylor Swift y Travis Kelce.

La pareja unirá sus vidas el próximo 13 de junio de 2026, un día que promete ser uno de los eventos más mediáticos del año y que, además, posee un profundo significado para la cantante.

Los reportes difundidos por diversos medios estadounidenses confirman que la ceremonia se llevará a cabo en el exclusivo Ocean House, un lujoso complejo ubicado en Watch Hill, Rhode Island.

Este enclave costero, reconocido por su privacidad y atmósfera de élite, se convertirá en el escenario de un enlace que fusionará el mundo del espectáculo y el deporte.

Para asegurar esta codiciada fecha, la pareja tuvo que negociar con otra boda que ya tenía reservado el recinto, lo que subraya la determinación de Taylor Swift y Travis Kelce por celebrar su unión en el día elegido.

La elección del 13 de junio no es casualidad para Taylor Swift. La artista ha manifestado en múltiples ocasiones su apego al número 13, considerándolo su amuleto de la suerte.

Esta fecha, cargada de simbolismo personal, añade una capa más de interés a un evento que ya genera una expectativa sin precedentes. Se anticipa que la boda se desarrolle en un ambiente de máxima discreción, con un acceso limitado para la prensa, principalmente estadounidense, lo que solo incrementa el misterio y el deseo de los fanáticos por conocer cada detalle.

La historia de un romance mediático

La relación entre la intérprete de éxitos como "Shake It Off" y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs capturó la atención pública a partir de 2023.

El primer acercamiento entre ambos se dio cuando Kelce asistió a uno de los conciertos de "The Eras Tour" e intentó entregarle a Taylor Swift una pulsera de la amistad que incluía su número telefónico.

Este gesto, que rápidamente se volvió viral, marcó el inicio de una historia de amor que ha sido seguida de cerca por millones.

Meses después, la relación se oficializó cuando Taylor Swift apareció en un palco del Arrowhead Stadium, mostrando su apoyo incondicional a Travis Kelce durante un partido de la NFL.

La imagen de la cantante animando a su pareja se convirtió en un fenómeno global. El romance alcanzó su punto álgido y más viral en 2024, tras el emotivo beso que compartieron en el campo después de la victoria de los Chiefs en el Super Bowl LVIII. Este momento consolidó a Swift y Kelce como una de las parejas más influyentes y seguidas tanto en el ámbito del espectáculo como en el deportivo.

La pareja dio un paso trascendental el 26 de agosto de 2025, cuando anunciaron su compromiso a través de una romántica publicación en Instagram. 

Foto embed
Travis Kelce Taylor Swift - Instagram

