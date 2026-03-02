Madonna deslumbra y desafía a Zuria Vega en redes sociales

La presencia de Madonna en el desfile de Dolce & Gabbana durante la Semana de la Moda de Milán generó uno de los momentos más comentados en redes sociales.
La artista fue vista en un encuentro incómodo con la actriz mexicana Zuria Vega, esposa de Alberto Guerra, amigo cercano de la Reina del Pop.
Como era de esperarse, las imágenes rápidamente se volvieron virales alimentando especulaciones entre los fanáticos sobre la actitud de la cantante.
@magdielnewyork
ESE HOMBRE ES MIO LE DICE ZURIA VEGA A MADONNA 💅📸📸📸 NI LA PRESENCIA DE LA ESPOSA DE ALBERTO GUERRA EVITO QUE MADONNA DISIMULARA SU INTERES QUEDANDO ANNA WINTOUR EN MAL TERCIO 🫰🍸💗 #MADONNA #humor #annawintour #MEXICO #COMEDIA♬ Mío - Paulina Rubio
Diversos videos difundidos por los asistentes al evento muestran a Madonna saludando, aparentemente sin entusiasmo, a Zuria Vega. Esto ocurrió justo después de que Alberto Guerra presentara a su esposa diciendo: "Mi esposa", mientras ambos se encontraban sentados junto a Anna Wintour y la propia Madonna.
La interacción fue breve: tras el saludo, Madonna desvió la mirada hacia el frente e intentó conversar con Anna Wintour, lo que no pasó desapercibido para los usuarios en internet.
En las plataformas sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos usuarios interpretaron el gesto de Madonna como un desplante y otros incluso sugirieron que la cantante mostró signos de celos al ver a Alberto Guerra acompañado de su esposa.
Frases como "Madonna se ve incomodísima" y "no soportó ver al hombre que ‘desea’ con su esposa" inundaron los comentarios sobre el episodio.
@badhombremag
@madonna y Alberto Guerra juntos en el desfile FW26 de @Dolce&Gabbana #TikTokFashion♬ original sound - BADHOMBRE Magazine
Una amistad polémica y rumores en la web
La cercanía entre Alberto Guerra y Madonna ha sido tema de conversación desde hace varios años, especialmente por su frecuente aparición juntos en eventos internacionales.
Dos años atrás, Guerra acompañó a Madonna a un homenaje dentro de la misma semana de la moda, lo que intensificó los rumores sobre una supuesta relación entre ambos.
Sin embargo, Alberto Guerra ha negado reiteradamente cualquier romance, asegurando su amor y compromiso con Zuria Vega y su familia.
Este año, ambos se convirtieron en los rostros principales de una nueva campaña publicitaria de Dolce & Gabbana. La dupla volvió a captar la atención pública, consolidando la amistad entre la estrella pop y el actor cubano-mexicano.
La relación entre Madonna y Guerra se estrechó tras el éxito del actor en la serie "Griselda", donde compartió créditos con Sofía Vergara.
Impactada por su talento, Madonna lo invitó a posar juntos para una reconocida revista internacional y posteriormente lo contactó durante su estancia en México para que la acompañara en uno de sus conciertos en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, donde Guerra subió al escenario como parte del espectáculo.