 Justin Timberlake: Su Lucha por Recuperar su Reputación
Farándula

VIDEO. El desesperado intento de Justin Timberlake por salvar su reputación tras su arresto

El cantante se enfrenta a la justicia en un intento por proteger su imagen tras su arresto por conducir en estado de ebriedad.

condena-justin-timberlake-septiembre-2024,
FOTO:

Justin Timberlake enfrenta un nuevo desafío judicial para evitar que se difunda el video de su arresto por conducir bajo la influencia del alcohol, un episodio que marcó su imagen pública desde el incidente ocurrido en junio de 2024. 

El artista, conocido por su trayectoria como cantante, actor y miembro de NSYNC, busca impedir que la grabación captada por la policía salga a la luz, al considerarla una amenaza directa a su privacidad y reputación.

La acción legal ocurre casi dos años después de aquel arresto en Sag Harbor, Long Island, cuando Justin Timberlake fue detenido tras saltarse una señal de alto mientras conducía solo de regreso a casa, tras una cena con amigos. 

Foto embed
Justin-timberlake-arresto.webp -

El cantante sostiene que difundir esas imágenes no solo lo expone de manera injusta, sino que representa una invasión significativa a su vida privada.

Justin Timberlake presentó una demanda ante la Corte Suprema del condado de Suffolk con el fin de bloquear cualquier intento de publicación del video grabado por la cámara corporal de los agentes en el momento de su detención.

Los medios solicitaron esta grabación argumentando derechos bajo la Ley de Libertad de Prensa. Sin embargo, el equipo legal del artista insiste en que la divulgación representaría una exposición pública de detalles íntimos relativos a su aspecto físico, comportamiento y lenguaje durante un momento de alta vulnerabilidad.

Reacciones y fundamentos legales

Michael Del Piano, abogado del intérprete de "SexyBack" y "Can’t Stop the Feeling!", advirtió que dar a conocer ese material convertiría a Justin Timberlake en objeto de escarnio social, además de infligirle un daño considerado como grave e irreparable. 

El argumento principal se centra en la protección de los derechos fundamentales del cantante en un contexto altamente delicado.

Según el informe policial, Justin Timberlake admitió ante los agentes haber consumido únicamente un martini y se negó a someterse a la prueba de alcoholímetro en el lugar.

 El parte policial señalaba falta de equilibrio y dificultades para seguir instrucciones, aspectos que quedarían evidenciados en la grabación que buscan retener. La fotografía tomada en la comisaría mostraba al artista con signos visibles de cansancio y ojos enrojecidos.

Tras afrontar los hechos, tuvo que completar 25 horas de servicio comunitario, pagar una multa de 760 dólares y afrontar la suspensión de su licencia de conducir por 90 días.

Ante la presión mediática, decidió meses después ofrecer una rueda de prensa, en la que asumió su responsabilidad pública y enfatizó el peligro de conducir después de consumir alcohol.

Durante ese mensaje, Justin Timberlake aconsejó evitar ponerse al volante, incluso tras beber en mínima cantidad, y resaltó las alternativas disponibles como usar un taxi o pedir un servicio de transporte privado.

