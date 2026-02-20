 Trump se pronuncia por el arresto del expríncipe Andrés
Internacionales

Trump se pronuncia por el arresto del expríncipe Andrés

El presidente estadounidense fue preguntado por reporteros sobre el arresto del expríncipe y también se refirió al caso Epstein.

Compartir:
Donald Trump en el Despacho Oval, EFE
Donald Trump en el Despacho Oval / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, se pronunció por la detención del expríncipe Andrés Mountatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, por supuesta mala conducta en relación con el escándalo del pederasta convicto Jeffrey Epstein, situación que, advirtió, "es muy mala" para la familia real.

Trump habló con la prensa a su arribo al estado de Georgia sobre la detención del exprincípe Andrés y antiguo duque de York, que el jueves cumplió 66 años.

"Creo que es una pena. Es muy triste", dijo el mandatario estadounidense a reporteros a bordo del Air Force One al ser preguntado sobre el arresto.

El hermano del rey fue detenido mientras la policía investiga una denuncia de que Andrés entregó a Epstein documentos sensibles del Gobierno británico cuando era representante especial comercial entre 2001 y 2011.

"Creo que es muy malo para la familia real. Es muy, muy triste. Para mí, es algo muy triste", dijo Trump, que mencionó que Carlos III visitará pronto a EE. UU. "El rey es un hombre fantástico", agregó.

"He sido totalmente exonerado"

Al ser cuestionado sobre el caso Epstein, el presidente consideró que es "realmente interesante", porque nadie solía hablar de Epstein cuando estaba vivo, y ahora sí lo hacen.

"Soy yo quien puede hablar de ello porque he sido totalmente exonerado. No hice nada, de hecho, todo lo contrario. Él estaba en mi contra. Me combatió en las elecciones, algo que acabo de descubrir a través de los últimos tres millones de páginas de documentos", explicó el mandatario.

Foto embed
Donald Trump, presidente estadounidense, en reunión con su gabinete - EFE

El Gobierno Trump se ha visto presionado a revelar los documentos relacionados a la investigación del caso Epstein, el multimillonario que murió en agosto de 2019 en una cárcel de Nuevo York, cuando esperaba juicio por trata de chicas menores de edad con fines de explotación sexual.

*Con información de EFE

En Portada

Localizan cuatro personas fallecidas en ruta al Pacíficot
Nacionales

Localizan cuatro personas fallecidas en ruta al Pacífico

06:17 AM, Feb 20
Benfica busca identificar a aficionados que insultaron a Viníciust
Deportes

Benfica busca identificar a aficionados que insultaron a Vinícius

08:19 AM, Feb 20
Revelan detalles de la fuga del privado de libertad tras crimen de guardia penitenciariot
Nacionales

Revelan detalles de la fuga del privado de libertad tras crimen de guardia penitenciario

07:44 AM, Feb 20
¿Ya verificaste la fecha? Esta es la gran cantidad de DPI que vencen este añot
Nacionales

¿Ya verificaste la fecha? Esta es la gran cantidad de DPI que vencen este año

08:10 AM, Feb 20

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialSeguridadLiga NacionalSuper BowlEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos