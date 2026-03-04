 Karely Ruiz deslumbra en lencería transparente
Farándula

Karely Ruiz sorprende con fotografía de lencería sumamente transparente

La influencer Karely Ruiz volvió a causar revuelo en redes luego de compartir unas fotogs en las que aparece luciendo una lencería blanca sumamente transparente.

Karely Ruiz, Redes sociales
Karely Ruiz / FOTO: Redes sociales

La creadora de contenido Karely Ruiz volvió a acaparar la atención en redes sociales luego de compartir una serie de fotografías que dejaron a sus seguidores sin palabras.  En las imágenes, la influencer aparece luciendo una lencería blanca sumamente transparente que resaltó su figura, provocando miles de comentarios y reacciones.

La popular modelo e influencer, conocida por su contenido en plataformas como OnlyFans, publicó las fotografías en su cuenta oficial de Instagram, donde actualmente acumula más de 11 millones de seguidores.  En las postales, Karely aparece posando con confianza frente a la cámara, mostrando un conjunto de lencería en color blanco que destacó por su diseño delicado y por lo transparente del material.

Karely Ruiz - Karely Ruiz

Como suele ocurrir con cada una de sus publicaciones, las imágenes se volvieron virales rápidamente. Miles de usuarios llenaron la sección de comentarios con halagos y mensajes admirando su apariencia.  "Cada día más hermosa", "simplemente espectacular" y "la reina de las redes" fueron algunas de las frases que escribieron sus fans.

Karely Ruiz se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más populares de México en los últimos años. 

Originaria de Monterrey, Nuevo León, la influencer comenzó a ganar notoriedad en redes sociales gracias a sus fotografías y videos que rápidamente captaron la atención del público. Su fama creció aún más cuando decidió incursionar en la plataforma OnlyFans, donde comparte contenido exclusivo para sus suscriptores.

Desde entonces, su popularidad no ha dejado de crecer, convirtiéndose en una de las figuras más comentadas del mundo digital en América Latina.

Además de su presencia en redes sociales, Karely también ha sido tendencia en varias ocasiones por su estilo de vida, sus colaboraciones con otros creadores de contenido y sus apariciones en eventos públicos.  Su personalidad directa y su cercanía con sus seguidores han sido factores clave para construir una comunidad fiel en internet.

