"Megan Fox desafía la censura con atrevido tanga en redes"

Megan Fox sorprendió a sus seguidores al regresar a Instagram tras una larga ausencia de casi un año, cautivando rápidamente con una serie de fotografías que no pasaron desapercibidas.
La actriz de 39 años eligió un look llamativo para su reaparición: en la sesión fotográfica, posó usando exclusivamente un corset negro y una tanga, dejando de lado los pantalones y añadiendo un toque distintivo con medias negras hasta el muslo y sandalias de plataforma adornadas con hojas de marihuana.
El look se completó con un collar negro de picos plateados. Las imágenes, tomadas por la fotógrafa Cibelle Levi, muestran a Megan Fox sentada en el suelo, transmitiendo una estética provocadora y desafiante.
Para acompañar las fotos, la artista eligió una frase enigmática: "todo es más bello porque estamos condenados".
A través de sus historias en Instagram, la artista reforzó el impacto de su reaparición con el mensaje directo: "Estoy viva, acabo de subir nuevas fotos".
Este regreso se produce poco después del nacimiento de su cuarta hija, Saga, la primera en común con el músico Machine Gun Kelly (MGK).
La respuesta en redes sociales no se hizo esperar: uno de los comentarios con más notoriedad fue el de Machine Gun Kelly, quien escribió "Me alegra tener tu número de teléfono" y sumó más de 14,000 "Me gusta".
El mensaje de MGK generó una ola de respuestas y especulaciones entre los seguidores, quienes no tardaron en preguntar si la pareja estaría dándose una nueva oportunidad, con frases como "mamá y papá están coqueteando otra vez".
Rumores y cambios tras un año de silencio
En diciembre de 2024 Meghan Fox tomó una decisión radical: eliminó todas sus publicaciones a raíz de rumores de una crisis sentimental con MGK, dejando solamente la imagen que anunciaba su embarazo.
Nueve meses después del nacimiento de Saga, Megan Fox optó por marcar su regreso con un contenido completamente distinto a la publicación maternal que ocupaba entonces su perfil, según señalaron algunos portales especializados.
La incertidumbre sobre si esta publicación representa solo un evento aislado o el inicio de una etapa más activa en redes permanece entre sus seguidores.
Tras la eliminación de su contenido, solo el anuncio de su embarazo figuraba en el perfil de Fox, hecho que disparó especulaciones sobre su vida personal y sus planes futuros en redes sociales.
En cuanto a la relación con Machine Gun Kelly, el músico expresó en una entrevista televisiva en The Jennifer Hudson Show su aprecio por la experiencia compartida en la paternidad: }
"Fue una historia épica de amor, dolor y mucha magia. Lo viví con la mejor compañera, la mejor persona con la que tener un hijo", destacó el músico.
Antes del nacimiento de Saga, Megan Fox comentó a la revista estadounidense People sobre la alegría de sus hijos mayores ante la llegada de una nueva hermana.
"Los chicos están super emocionados con la llegada de otra hermana y han prometido ayudar y colaborar", aseguró Fox, resaltando la cohesión y entusiasmo dentro del núcleo familiar.