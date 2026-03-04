 "Megan Fox desafía la censura con atrevido tanga en redes"
Farándula

Megan Fox paraliza las redes y reta la censura al posar en tanga

La actriz volvió a Instagram con atrevida y subida de tono sesión en lencería diminuta y deja con la boca abierta a sus fans.

Compartir:
Megan Fox,
Megan Fox / FOTO:

Megan Fox sorprendió a sus seguidores al regresar a Instagram tras una larga ausencia de casi un año, cautivando rápidamente con una serie de fotografías que no pasaron desapercibidas.

La actriz de 39 años eligió un look llamativo para su reaparición: en la sesión fotográfica, posó usando exclusivamente un corset negro y una tanga, dejando de lado los pantalones y añadiendo un toque distintivo con medias negras hasta el muslo y sandalias de plataforma adornadas con hojas de marihuana.

El look se completó con un collar negro de picos plateados. Las imágenes, tomadas por la fotógrafa Cibelle Levi, muestran a Megan Fox sentada en el suelo, transmitiendo una estética provocadora y desafiante. 

Para acompañar las fotos, la artista eligió una frase enigmática: "todo es más bello porque estamos condenados".

Foto embed
Megan Fox - Instagram

A través de sus historias en Instagram, la artista reforzó el impacto de su reaparición con el mensaje directo: "Estoy viva, acabo de subir nuevas fotos". 

Este regreso se produce poco después del nacimiento de su cuarta hija, Saga, la primera en común con el músico Machine Gun Kelly (MGK).

La respuesta en redes sociales no se hizo esperar: uno de los comentarios con más notoriedad fue el de Machine Gun Kelly, quien escribió "Me alegra tener tu número de teléfono" y sumó más de 14,000 "Me gusta".

El mensaje de MGK generó una ola de respuestas y especulaciones entre los seguidores, quienes no tardaron en preguntar si la pareja estaría dándose una nueva oportunidad, con frases como "mamá y papá están coqueteando otra vez".

Foto embed
Megan Fox - Instagram

Rumores y cambios tras un año de silencio

En diciembre de 2024 Meghan Fox tomó una decisión radical: eliminó todas sus publicaciones a raíz de rumores de una crisis sentimental con MGK, dejando solamente la imagen que anunciaba su embarazo

Nueve meses después del nacimiento de Saga, Megan Fox optó por marcar su regreso con un contenido completamente distinto a la publicación maternal que ocupaba entonces su perfil, según señalaron algunos portales especializados.

La incertidumbre sobre si esta publicación representa solo un evento aislado o el inicio de una etapa más activa en redes permanece entre sus seguidores. 

Foto embed
Megan Fox - Instagram

Tras la eliminación de su contenido, solo el anuncio de su embarazo figuraba en el perfil de Fox, hecho que disparó especulaciones sobre su vida personal y sus planes futuros en redes sociales.

En cuanto a la relación con Machine Gun Kelly, el músico expresó en una entrevista televisiva en The Jennifer Hudson Show su aprecio por la experiencia compartida en la paternidad: }

"Fue una historia épica de amor, dolor y mucha magia. Lo viví con la mejor compañera, la mejor persona con la que tener un hijo", destacó el músico.

Antes del nacimiento de Saga, Megan Fox comentó a la revista estadounidense People sobre la alegría de sus hijos mayores ante la llegada de una nueva hermana. 

"Los chicos están super emocionados con la llegada de otra hermana y han prometido ayudar y colaborar", aseguró Fox, resaltando la cohesión y entusiasmo dentro del núcleo familiar.

En Portada

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armadot
Nacionales

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armado

10:43 AM, Mar 07
¿Qué es el Escudo de las Américas, la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?t
Internacionales

¿Qué es el "Escudo de las Américas", la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?

10:36 AM, Mar 07
Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 gradost
Nacionales

Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 grados

12:04 PM, Mar 07
Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendientet
Deportes

Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendiente

11:15 AM, Mar 07
La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupciónt
Deportes

La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupción

09:08 AM, Mar 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadredes socialesEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos