Fallece Ana Luisa Peluffo, actriz del cine de oro a los 96 años

Ana Luisa Peluffo, una de las actrices más icónicas de la Época de Oro del cine mexicano, falleció a los 96 años, según confirmó su familia en un comunicado difundido la mañana del 4 de marzo.
El entorno artístico y cultural de México reconoció la vasta trayectoria de Ana Luisa Peluffo tras conocer la noticia.
Durante décadas, su figura representó uno de los pilares del cine nacional, dejando una huella indeleble en los espectadores y en el desarrollo del entretenimiento en el país.
De acuerdo con el informe emitido por sus familiares, la actriz pasó sus últimos años en un ambiente cercano, recibiendo cuidados y acompañada de su hijo.
Ana Luisa Peluffo murió en su rancho ubicado en Tepatitlán de Morelos, rodeada de serenidad y en privacidad. La familia optó por que los servicios funerarios se realicen de manera íntima y reservada, como ella lo había dispuesto en vida.
"Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo. Los servicios funerarios se realizarán de manera íntima y privada, en apego a su voluntad", se lee en el comunicado.
La familia agradeció las muestras de afecto y solicitó respeto hacia su privacidad durante el proceso de duelo.
Una carrera emblemática en el cine mexicano
Reconocida como un emblema del cine mexicano, Ana Luisa Peluffo fue parte de la llamada Época de Oro, un periodo que marcó la evolución artística y cultural del país. En ese contexto, ayudó a consolidar el posicionamiento internacional de la industria cinematográfica nacional.
La actriz participó en más de 200 producciones entre filmes y programas de televisión. Su primera aparición se dio en la cinta ‘La Venenosa’, pero su consagración llegó en 1977 con la película ‘Flores de Papel’, que se presentó en el Festival Internacional de Cine de Berlín, otorgándole prestigio en el plano internacional.
Ana Luisa Peluffo también se convirtió en la primera actriz mexicana en realizar un desnudo en pantalla. Este hecho histórico la posicionó como una figura vanguardista y rompió paradigmas en el ámbito del cine nacional.
Su legado permanece vivo en la memoria colectiva de quienes siguieron su carrera y la evolución del cine en México, así como entre nuevas generaciones interesadas en la historia de la pantalla grande nacional.
- Más de 200 películas y programas de televisión formaron parte de su repertorio profesional.
- Contribuyó a la reputación internacional del cine mexicano en una época clave para la industria.
- Su vida privada y final estuvo marcada por la cercanía familiar y el respeto a su voluntad.