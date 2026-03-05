Risas Aseguradas: La Suite del Plaza en el Teatro Lux

Una habitación, tres parejas y muchas situaciones incómodas que terminan en carcajadas. La obra La Suite del Plaza llega al Teatro Lux con una corta temporada que promete hacer reír al público guatemalteco con una de las comedias más divertidas del teatro contemporáneo.
El teatro vuelve a llenarse de humor y situaciones inesperadas con la llegada de la obra La Suite del Plaza a la Ciudad de Guatemala. La puesta en escena, escrita por el reconocido dramaturgo estadounidense Neil Simon, promete una noche cargada de risas, reflexiones y momentos inolvidables para los amantes del teatro.
La producción estará a cargo de Saravandah Producciones, que presentará esta comedia durante una corta temporada en el Teatro Lux, uno de los espacios culturales más emblemáticos del Centro Histórico.
La obra presenta una divertida historia que transcurre en una misma habitación del Hotel Plaza de Nueva York, donde diferentes parejas vivirán situaciones tan divertidas como incómodas, explorando las complejidades del amor, las relaciones y los secretos que pueden surgir entre las personas.
Un reto actoral sobre el escenario
Uno de los elementos más interesantes de esta producción es el desafío actoral que representa para sus protagonistas. Los actores Erick Frías y Andrea Menes serán los encargados de dar vida a los distintos personajes que protagonizan la historia.
A lo largo de la obra interpretarán a seis personajes diferentes, lo que representa un verdadero reto escénico al tener que cambiar de personalidad, emociones y dinámicas en cada una de las historias que se desarrollan.
La dirección escénica estará a cargo de Patricia Rosenberg, quien propone una puesta en escena dinámica y cargada de humor, donde el público podrá disfrutar de los enredos amorosos que surgen entre las parejas protagonistas.
Cada una de las historias presenta situaciones cotidianas llevadas al extremo, lo que permite que el público se identifique con los personajes y se divierta con las inesperadas vueltas que toma cada escena.
Una comedia que mezcla humor y reflexión
Aunque La Suite del Plaza está llena de momentos cómicos, también invita a reflexionar sobre las relaciones humanas, los conflictos de pareja y las pequeñas crisis que pueden surgir en la vida cotidiana.
A través del humor, la obra aborda temas universales como el amor, la incomunicación, las expectativas en las relaciones y las situaciones absurdas que pueden surgir cuando las emociones se desbordan.
La combinación de diálogos ágiles, actuaciones intensas y una historia que conecta con el público convierte a esta puesta en escena en una experiencia teatral entretenida y cercana.
Fechas y detalles de la temporada
La Suite del Plaza tendrá funciones durante una corta temporada en el Teatro Lux.
Las presentaciones se realizarán los jueves 5, 12 y 19 de marzo, así como los viernes 6, 13 y 20 de marzo, a partir de las 20:00 horas.
Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Eticket. El precio en preventa es de Q145 por persona, mientras que el valor en taquilla el día de la función será de Q195.
Los organizadores recomiendan llegar con anticipación para ubicarse cómodamente y disfrutar de la experiencia completa.
Además, el teatro cuenta con una pequeña tienda donde los asistentes podrán adquirir bebidas, dulces y otros snacks para acompañar la función.
Una oportunidad para disfrutar del teatro en Guatemala
Con esta producción, Saravandah Producciones busca seguir impulsando el teatro en Guatemala y acercar al público a historias que combinan entretenimiento, talento actoral y una mirada divertida sobre las relaciones humanas.
Para quienes disfrutan del teatro y las comedias inteligentes, La Suite del Plaza se presenta como una oportunidad ideal para pasar una noche diferente llena de carcajadas y momentos memorables.