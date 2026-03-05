Tragedia: Muere la influencer Karla Thaynara y su padre

Una doble tragedia ha conmocionado a las redes sociales y a Brasil, tras el fallecimiento de la reconocida influencer Karla Thaynnara Nogueira en un accidente de motocicleta.
La joven de 25 años perdió la vida el pasado 3 de marzo, y pocas horas después, su padre, José Carlos Andrade Nogueira, también falleció al no soportar la devastadora escena de encontrar el cuerpo de su hija.
El lamentable suceso ocurrió la mañana del martes 3 de marzo en una vialidad cercana al viaducto de Ayrton Senna, en la zona de Epia, Brasil.
Según los informes preliminares difundidos por el medio brasileño Metrópoles, la motocicleta en la que viajaba Karla Thaynnara Nogueira impactó contra otro vehículo.
Tras la colisión, la influencer perdió el control y cayó sobre la carretera, siendo segundos después arrollada por un camión que circulaba detrás.
La Policía Militar del Distrito Federal confirmó que Karla Thaynnara falleció en el lugar de los hechos.
Equipos de emergencia y autoridades acudieron de inmediato para atender la situación y realizar las diligencias correspondientes, acordonando la zona mientras se levantaba el reporte oficial. El caso ha sido remitido a la comisaría pertinente para el seguimiento y deslinde de responsabilidades.
El desgarrador final del padre
En medio del dolor por el accidente, la tragedia tomó un giro aún más impactante. Testigos citados por la prensa local señalaron que el padre de Karla Thaynnara, José Carlos Andrade Nogueira, un ex oficial, también circulaba por la zona en motocicleta.
Al pasar por el sitio del accidente y reconocer que la víctima era su propia hija, el hombre sufrió una profunda impresión. Los reportes indican que, ante la devastadora escena, José Carlos Andrade Nogueira se quitó la vida.
Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias de su fallecimiento, y la familia no ha emitido declaraciones al respecto.
Horas más tarde, la doble pérdida fue confirmada a través de las historias de Instagram de la propia influencer, lo que generó una ola de conmoción entre sus seguidores. El mensaje publicado decía:
"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Karla y José Carlos. El velatorio se realizará este miércoles 4 de marzo, de 14:00 a 16:00 h, en el cementerio Campo da Esperança, Asa Sul, capilla 10".
La noticia desató una avalancha de mensajes de apoyo y condolencias para la familia, especialmente dirigidos a la pequeña hija de la creadora de contenido.