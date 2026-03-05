Cristian Castro en tanga: Anuncio promocional del Mundial

Cristian Castro fue contratado por ViX la plataforma mexicana que tendrá todos los partidos del Mundial del Futbol; y lo contrató para eso: hacer nada durante el mes y medio dura la competencia.
El cantante vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública gracias a un nuevo comercial para ViX, en el que explota con humor uno de los momentos más virales de su carrera: el "arte de no hacer nada"
Cristian Castro demuestra por qué está tan relajado rumbo al Mundial 2026 e invita a no perderte los 104 partidos del Mundial 2026 con esta promoción que ViX tiene para ti.
Sin embargo, lo que causó furor es que el cantante aparece en tanga arriba de una cama de masaje, mientras se relaja.
La pieza publicitaria, pensada como antesala de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, retoma ese momento mediático y lo transforma en un mensaje promocional directo, irreverente y alineado con la personalidad del cantante.
La estrategia del comercial se apoya en un lenguaje coloquial y provocador, diseñado para conectar con un público amplio y generar recordación inmediata.
Cristian Castro refuerza la invitación al servicio destacando el costo del pase mundial:
"Y si no tienes VIX, suscríbete porque el pase mundial está en solo 499 pesos por tiempo ilimitado, menos de cinco chelas en el estadio mundialista." Con ello, el mensaje combina humor, comparación cotidiana y un llamado claro a la acción.
Nuevo amor
El cantante mexicano Cristian Castro vuelve a acaparar titulares, luego de que surgieran rumores sobre una posible nueva relación sentimental.
Según reportes recientes, el intérprete habría sido visto paseando por la ciudad de Miami en compañía de una mujer identificada como Natalia Camilo, una modelo uruguaya.
Las imágenes y comentarios que circulan en redes sociales han despertado la curiosidad de seguidores y medios de entretenimiento.
@hlqp_streaming
#polemica #uruguay #streaming #internacional♬ sonido original - Hacemos Lo Que Podemos - Hacemos Lo Que Podemos
Mariela Sánchez habló por primera vez sobre su ruptura con Cristian Castro y compartió detalles inéditos de cómo terminó su relación. La empresaria explicó que la decisión de separarse fue tomada por el cantante. Siendo esta la segunda vez que terminaron y al parecer, la definitiva.
Después de altibajos en su relación con Cristian Castro, la empresaria argentina Mariela Sánchez reveló en el programa argentino A la tarde, detalles íntimos del momento en que el romance llegó a su fin.
"Cuando llegamos a Córdoba, se levantó un día y me dijo que se quería ir de la casa y bueno, se terminó. Es simplemente una ruptura", relató Mariela, confirmando que fue él quien tomó la iniciativa.