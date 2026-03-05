 Cristian Castro en tanga: Anuncio promocional del Mundial
Farándula

Sin censura, Cristian Castro se muestran en tanga para anuncio promocional del Mundial

El cantante mexicano vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública gracias a un nuevo comercial para la plataforma ViX

Compartir:
Cristian Castro, Instagram
Cristian Castro / FOTO: Instagram

Cristian Castro fue contratado por ViX la plataforma mexicana que tendrá todos los partidos del Mundial del Futbol; y lo contrató para eso: hacer nada durante el mes y medio dura la competencia.  

El cantante vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública gracias a un nuevo comercial para ViX, en el que explota con humor uno de los momentos más virales de su carrera: el "arte de no hacer nada"

Cristian Castro demuestra por qué está tan relajado rumbo al Mundial 2026 e invita a no perderte los 104 partidos del Mundial 2026 con esta promoción que ViX tiene para ti.

Sin embargo, lo que causó furor es que el cantante aparece en tanga arriba de una cama de masaje, mientras se relaja. 

La pieza publicitaria, pensada como antesala de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, retoma ese momento mediático y lo transforma en un mensaje promocional directo, irreverente y alineado con la personalidad del cantante.

La estrategia del comercial se apoya en un lenguaje coloquial y provocador, diseñado para conectar con un público amplio y generar recordación inmediata.

Cristian Castro refuerza la invitación al servicio destacando el costo del pase mundial:

"Y si no tienes VIX, suscríbete porque el pase mundial está en solo 499 pesos por tiempo ilimitado, menos de cinco chelas en el estadio mundialista." Con ello, el mensaje combina humor, comparación cotidiana y un llamado claro a la acción.

Foto embed
Cristian Castro - Instagram

Nuevo amor

El cantante mexicano Cristian Castro vuelve a acaparar titulares, luego de que surgieran rumores sobre una posible nueva relación sentimental.

Según reportes recientes, el intérprete habría sido visto paseando por la ciudad de Miami en compañía de una mujer identificada como Natalia Camilo, una modelo uruguaya.

Las imágenes y comentarios que circulan en redes sociales han despertado la curiosidad de seguidores y medios de entretenimiento.

@hlqp_streaming

#polemica #uruguay #streaming #internacional

♬ sonido original - Hacemos Lo Que Podemos - Hacemos Lo Que Podemos

Mariela Sánchez habló por primera vez sobre su ruptura con Cristian Castro y compartió detalles inéditos de cómo terminó su relación. La empresaria explicó que la decisión de separarse fue tomada por el cantante. Siendo esta la segunda vez que terminaron y al parecer, la definitiva.  

Después de altibajos en su relación con Cristian Castro, la empresaria argentina Mariela Sánchez reveló en el programa argentino A la tarde, detalles íntimos del momento en que el romance llegó a su fin.

"Cuando llegamos a Córdoba, se levantó un día y me dijo que se quería ir de la casa y bueno, se terminó. Es simplemente una ruptura", relató Mariela, confirmando que fue él quien tomó la iniciativa.

Foto embed
cristian castro novia -

En Portada

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armadot
Nacionales

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armado

10:43 AM, Mar 07
¿Qué es el Escudo de las Américas, la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?t
Internacionales

¿Qué es el "Escudo de las Américas", la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?

10:36 AM, Mar 07
Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 gradost
Nacionales

Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 grados

12:04 PM, Mar 07
Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendientet
Deportes

Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendiente

11:15 AM, Mar 07
La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupciónt
Deportes

La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupción

09:08 AM, Mar 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadredes socialesEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos