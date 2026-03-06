 Camerata Femenina Sinfónica Debuta en Guatemala por el Día de la Mujer
Concierto histórico: Camerata Femenina de la Sinfónica Nacional debuta en Guatemala por el Día de la Mujer

El ensamble sinfónico de Guatemala debuta el 10 de marzo en el Teatro Hugo Carrillo, honrando la conmemoración internacional con su arte.

La escena cultural de Guatemala se prepara para un acontecimiento musical de gran relevancia: la Camerata Femenina de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala se presentará por primera vez en un concierto especial dedicado al Día Internacional de la Mujer.

El evento busca celebrar el talento, la sensibilidad y la energía de las mujeres dentro de la música de cámara, destacando su papel fundamental en el arte y la cultura nacional.

La cita será el viernes 13 de marzo de 2026 a las 19:30 horas en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo, ubicado en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle 3-81 zona 1.

El acceso al concierto tendrá un precio de Q50 por entrada, disponibles para el público interesado en disfrutar de una velada dedicada a la interpretación musical femenina.

La Camerata Femenina de la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala nació con el objetivo de impulsar el desarrollo artístico de las mujeres en la música académica. 

El debut se enmarca en una fecha significativa para el reconocimiento de los derechos y logros de las mujeres a nivel mundial, posicionando el talento guatemalteco y reafirmando el compromiso con la igualdad de género dentro de las artes escénicas.

Más detalles

Las integrantes del grupo ofrecerán un repertorio de música de cámara, que permitirá al público apreciar la versatilidad, destreza y sensibilidad artística de las músicos. 

La velada resaltará el papel esencial de la mujer en la música clásica nacional y busca inspirar a nuevas generaciones.

El Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, sirve como el marco ideal para esta presentación. A través de la música, la Camerata Femenina busca enviar un mensaje de inspiración y homenaje a todas las mujeres, destacando su invaluable aporte en todos los ámbitos de la sociedad, incluida la cultura y las artes.

