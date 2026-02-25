MP investiga a funcionarios por deterioro de obras de museo

El Ministerio Público (MP) confirmó este miércoles, 25 de febrero, que inició un proceso de investigación contra funcionarios del Ministerio de Cultura y Deportes en seguimiento al deterioro de obras que se detectó en el Museo de Arte Colonial de Antigua Guatemala, en Sacatepéquez.
El caso está a cargo de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación que, en cumplimiento de resolución judicial, ha gestionado el embalaje de distintas piezas arqueológicas, pinturas, lienzos e imágenes en bulto en seguimiento de una investigación técnica y científica que busca prevenir la pérdida de lo que describió como "bienes históricos invaluables".
El ente investigador indicó que los operativos realizados en las últimas semanas fueron autorizados por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez y se fundamentan en un dictamen técnico que advierte sobre el deterioro de piezas con más de tres siglos de antigüedad y de otros objetos, debido a la falta de condiciones adecuadas en el recinto actual.
Incluso este día se procedió a trasladar cuatro obras más que estaban en el Museo de Arte Colonial de Antigua Guatemala para su resguardo, ya que la entidad señaló que estaban deteriorándose y de esta forma se vulneraba el patrimonio cultural de la nación.
En seguimiento de los hallazgos en esta sede, el MP confirmó que se han iniciado las investigaciones correspondientes, con la finalidad de deducir las responsabilidades que correspondan a todos los funcionarios del Ministerio de Cultura y Deportes que resulten implicados.
Retiran obras del museo
La ministra de Cultura, Liwi Grazioso, dio a conocer que hoy se inició el traslado de las ultimas obras de gran formato del Museo de Arte Colonial de Antigua Guatemala, pese a que se agotaron las vías constitucionales y jurídicas para evitarlo.
"Durante semanas hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para que la colección permaneciera en su lugar, agotando las vías, siempre actuando con responsabilidad. Agradezco las múltiples voces que se alzaron desde la academia y sociedad civil, convencidas de la importancia de proteger el patrimonio de Guatemala", expresó a través de un video difundido en las redes sociales institucionales.
Según la información compartida por esa cartera, las piezas trasladadas son:
- Fuente de la Divina Gracia - 3.83 m × 4.40 m - Autor desconocido
- San Salvador de la Horta - 2.87 m × 2.48 m - Tomás de Merlo
- Jesús ante Pilatos - 2.57 m × 5.22 m - Tomás de Merlo
- Jesús ante Herodes - 2.63 m × 6.55 m - Tomás de Merlo
- El encuentro de Jesús con la Virgen María - 2.63 m × 6.42 m - Tomás de Merlo (restaurada en el 2023)
- San Ignacio de Loyola - 2.03 m × 1.68 m - Tomás de Merlo
La funcionaria señaló que continuará trabajando para resguardar, divulgar y enaltecer el patrimonio como un rasgo de la identidad nacional. "Proteger nuestro patrimonio no es una opción, es un deber histórico", enfatizó.
* Con información de Juan Carlos Chanta y Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7