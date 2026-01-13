MP explica el allanamiento del museo de Antigua Guatemala

El Ministerio Público (MP) informó este martes, 13 de enero de 2026, que los allanamientos realizados el 29 de diciembre del año pasado, en el Museo de Arte Colonial de Antigua Guatemala, tenían como objetivo el "secuestrar más de 100 piezas arqueológicas, pinturas y lienzos que datan de más de tres siglos de antigüedad".
La fiscalía agregó que las diligencias fueron coordinadas por la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación y dieron inicio el pasado 29 de diciembre de 2025. "Esto en seguimiento a una investigación dentro de la cual se determinó que dicho patrimonio cultural se encontraba en deterioro, derivado de que el denominado museo no contaba con las condiciones aptas para su resguardo y conservación", argumentó el MP.
La fiscalía añadió que las condiciones no aptas para su resguardo se definieron, "según dictamen emitido por el Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala".
"Durante las diligencias se ha contado con la participación del Ministerio de Cultura y Deportes, a través de la Dirección General del Patrimonio Cultural de la Nación y Policía Nacional Civil", aseguraron.
Proceso de traslado continúa
Según el MP, hasta la presente fecha han sido trasladadas un estimado del 98 % de las piezas que se encontraban en el Museo de Arte Colonial de Antigua Guatemala. De esa manera, en el interior de dicho inmueble quedaron "algunas obras de arte que por su naturaleza deben ser desmontadas utilizando técnicas especiales de conservación, para posteriormente ser trasladadas junto a las otras piezas".
El ente investigador indicó que "todas están bajo la responsabilidad del Ministerio de Cultura y Deportes".
"Asimismo, es oportuno señalar que el inmueble en el cual funcionaba el Museo de Arte Colonial ha sido devuelto a su legítimo propietario, la Municipalidad de Antigua Guatemala, quedando su administración en poder de dicha comuna, la cual lo había recibido en cesión temporal para este fin desde el año 2007", explicaron.
"Derivado de que las obras de arte aún se encuentran en el interior del recinto, el MP ha coordinado con la PNC y Policía Municipal de Antigua Guatemala, para que brinden constante vigilancia y cuidado, tanto dentro como fuera del edificio", recalcaron.
Argumentan investigación objetiva e imparcial
El Ministerio Público reiteró que las diligencias forman parte de una investigación en curso, "la cual se realiza de forma objetiva, imparcial y con apego a la legalidad, con el único fin de preservar los bienes materiales e inmateriales que contienen el reflejo de la herencia histórica, artística y cultural del país".
"El MP no escatimará esfuerzos para deducir responsabilidades penales a quienes resulten responsables de cualquier tipo de delito contra el patrimonio cultural de la nación o aquellos que se hayan derivado de la comisión u omisión en la preservación de estos bienes", destacó.
"Rechazamos categóricamente cualquier tipo de señalamiento que intente poner en duda el trabajo serio, profesional y técnico del Ministerio Público en el desarrollo de las diligencias concernientes a este caso, y hacemos un llamado enérgico al Ministerio de Cultura y Deportes para que demuestre con hechos la disposición de colaboración que ha referido en su comunicado reciente", finalizó el MP.