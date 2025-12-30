Por segundo día, MP allana Museo de Arte en Antigua

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, lleva a cabo este martes 30 de diciembre, por segundo día consecutivo, un operativo en el Museo de Arte Colonial ubicado en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
El personal de la referida unidad del ente investigador, con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil, realiza una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en las instalaciones de este recinto ubicado en la 5ª calle poniente y 3ª avenida sur, número 5, antiguo edificio de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
El ente investigador indicó que el operativo fue autorizado por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez y se fundamenta en un dictamen técnico que advierte sobre el deterioro de piezas con más de tres siglos de antigüedad y de otros objetos, debido a la falta de condiciones adecuadas en el recinto actual.
El referido documento fue emitido por el Consejo para la Protección de La Antigua Guatemala y establece que hay elementos arqueológicos, pinturas y lienzos que presentan un deterioro progresivo.
En ese sentido, se han embalado distintas piezas arqueológicas, pinturas, lienzos e imágenes en bulto en seguimiento de una investigación técnica y científica a cargo de la referida fiscalía, que busca prevenir la pérdida de lo que describió como "bienes históricos invaluables".
Con dicha acción, según el ente investigador buscan salvaguardar la riqueza histórica del país, actuando de manera oportuna para rescatar y preservar los bienes que constituyen la identidad cultural de la población guatemalteca frente a condiciones que las amenazan.
Otro operativo en desarrollo
La Fiscalía Municipal de Atescatempa, Jutiapa, en coordinación con la Fiscalía Regional V Suroriente y con apoyo de la PNC desarrolla cinco diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en el caserío El Guapote, aldea San Cristóbal Frontera, del referido municipio.
"Estas diligencias se efectúan en seguimiento a una investigación en curso por la muerte de una persona el 18 de noviembre de este año", informó el Departamento de Información y Prensa del MP.