 Cultura presenta amparo tras operativo en Museo de Antigua
Nacionales

Ministerio de Cultura presenta amparo tras el allanamiento del Museo de Arte Colonial

La ministra de Cultura, Liwy Grazioso, explicó que el MP tiene las llaves del museo y las cámaras del lugar fueron desconectadas.

Compartir:
El MP realiza la diligencia en el Museo de Arte Colonial de La Antigua Guatemala., Foto MP
El MP realiza la diligencia en el Museo de Arte Colonial de La Antigua Guatemala. / FOTO: Foto MP

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) dio a conocer este jueves que presentó un amparo en seguimiento del allanamiento realizado recientemente por el Ministerio Público (MP) en el Museo de Arte Colonial, del municipio de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, en el marco del cual fueron retiradas las obras que se encontraban en este recinto y se declaró su clausura.

La titular de esa cartera, Liwy Grazioso, detalló que esta acción busca que se protejan los derechos que, en su opinión, les fueron vulnerados en el marco de las diligencias registradas desde el pasado 30 de diciembre.

De acuerdo con la funcionaria, desde que se iniciaron los allanamientos por parte del personal fiscal, los delegados del MCD fueron retirados de forma inmediata de la sede del museo. Ante esta situación, el recurso fue planteado el 13 de enero de 2026, en virtud de que ya no se ha tenido acceso a las piezas que se resguardaban.

El 98% de las obras ya fueron trasladadas a la capital y están resguardadas en el Palacio Nacional. Mientras tanto, seis obras permanecen en el museo de la ciudad colonial debido a que, por sus dimensiones, no han podido ser trasladadas.

Según las autoridades de Cultura y Deportes, el MP tiene las llaves del museo y fueron desconectadas las cámaras de video vigilancia que están instaladas en la sede. De igual forma, fue retirado el personal de seguridad y no se ha permitido el ingreso del equipo jurídico de esa cartera.

MP embala y resguarda bienes históricos del Museo de Arte Colonial ante riesgo de deterioro

Los fiscales han embalado distintas piezas arqueológicas, pinturas, lienzos e imágenes en el recinto ubicado en Antigua Guatemala.

MP explicó motivo del operativo en el museo

El Ministerio Público se defendió en un comunicado emitido el pasado 13 de enero, en el que indicó que el allanamiento fue en seguimiento a una denuncia por posible deterioro de las obras.

A través de su departamento de Información y Prensa, la fiscalía agregó que el cateo se llevó a cabo de forma "objetiva, imparcial y con apego a la legalidad". De igual forma, expresó su rechazo ante los señalamientos que pongan en duda el trabajo del ente investigador.

* Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Fieles católicos conmemoran el Día del Cristo Negrot
Nacionales

Fieles católicos conmemoran el Día del Cristo Negro

02:28 PM, Ene 15
Guatemala realiza último entrenamiento antes de viajar a Estados Unidost
Deportes

Guatemala realiza último entrenamiento antes de viajar a Estados Unidos

02:01 PM, Ene 15
Guatemala aclara que suspensión de visas de EE.UU. no afecta a turistast
Nacionales

Guatemala aclara que suspensión de visas de EE.UU. no afecta a turistas

01:34 PM, Ene 15
Ex vicepresidente de 48 Cantones: Aquí estoy; a enfrentar lo que tengamos que enfrentart
Nacionales

Ex vicepresidente de 48 Cantones: "Aquí estoy; a enfrentar lo que tengamos que enfrentar"

11:35 AM, Ene 15

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoVenezuelaLiga NacionalReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos