Cultura presenta amparo tras operativo en Museo de Antigua

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) dio a conocer este jueves que presentó un amparo en seguimiento del allanamiento realizado recientemente por el Ministerio Público (MP) en el Museo de Arte Colonial, del municipio de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, en el marco del cual fueron retiradas las obras que se encontraban en este recinto y se declaró su clausura.
La titular de esa cartera, Liwy Grazioso, detalló que esta acción busca que se protejan los derechos que, en su opinión, les fueron vulnerados en el marco de las diligencias registradas desde el pasado 30 de diciembre.
De acuerdo con la funcionaria, desde que se iniciaron los allanamientos por parte del personal fiscal, los delegados del MCD fueron retirados de forma inmediata de la sede del museo. Ante esta situación, el recurso fue planteado el 13 de enero de 2026, en virtud de que ya no se ha tenido acceso a las piezas que se resguardaban.
El 98% de las obras ya fueron trasladadas a la capital y están resguardadas en el Palacio Nacional. Mientras tanto, seis obras permanecen en el museo de la ciudad colonial debido a que, por sus dimensiones, no han podido ser trasladadas.
Según las autoridades de Cultura y Deportes, el MP tiene las llaves del museo y fueron desconectadas las cámaras de video vigilancia que están instaladas en la sede. De igual forma, fue retirado el personal de seguridad y no se ha permitido el ingreso del equipo jurídico de esa cartera.
MP explicó motivo del operativo en el museo
El Ministerio Público se defendió en un comunicado emitido el pasado 13 de enero, en el que indicó que el allanamiento fue en seguimiento a una denuncia por posible deterioro de las obras.
A través de su departamento de Información y Prensa, la fiscalía agregó que el cateo se llevó a cabo de forma "objetiva, imparcial y con apego a la legalidad". De igual forma, expresó su rechazo ante los señalamientos que pongan en duda el trabajo del ente investigador.
* Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas 89.7