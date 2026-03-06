 Esposa de Rafa González en Crisis: Video Filtrado Impactante
Farándula

Filtran video de la esposa del cantante Rafa González en plena crisis lastimándose con un cuchillo

*Imágenes sensibles. Un video viral muestra a Fernanda Redondo en una situación conflictiva, provocando intensas reacciones tras las acusaciones de violencia domestica que hizo sobre el vocalista de Los Recoditos.

La polémica en torno a Rafa González, vocalista de Banda Los Recoditos, se intensifica tras la aparición de un video filtrado que involucra a su esposa, Fernanda Redondo. 

El conflicto público creció tras las acusaciones de Fernanda sobre presuntos episodios de violencia doméstica física y psicológica, los cuales expuso en redes sociales junto con imágenes que mostraban supuestas lesiones.

Esta situación llevó a la agrupación a suspender temporalmente al cantante, en concordancia con su política de cero tolerancia ante la violencia.

Sin embargo, los acontecimientos dieron un giro inesperado cuando González negó las acusaciones y calificó todo como un caso de difamación

El cantante afirmó que defenderá su inocencia por la vía legal y, mientras tanto, surgieron nuevos materiales en redes que avivaron la controversia.

El video que dividió opiniones en redes sociales

En las últimas horas se viralizó un video donde presuntamente aparece Fernanda Redondo visiblemente alterada dentro de una vivienda.

La grabación primero la muestra con un cuchillo en la mano lastimándose la pierna. En otras imágenes la vemos lanzando objetos, rompiendo cosas y pateando una puerta, mientras discute con algunas personas presentes.

Uno de los jóvenes que está en casa intenta tranquilizar la situación diciendo: "Ya ma" y "¿qué ped... contigo ma?", sin éxito aparente.

VER VIDEO AQUÍ

Durante el intercambio, Fernanda asegura que estuvo encerrada y por ello golpea con fuerza la puerta. El joven cuestiona si así logró dejar de estar encerrada, y en otro momento, Fernanda exige la devolución de su teléfono celular antes de lanzar un objeto a quien graba el video. Quien sostiene el móvil no aparece en pantalla pero se pueden distinguir sollozos de fondo.

VER AQUÍ

El video termina abruptamente después de que Fernanda declara: "No me he drogado ni he pisteado", frase que también generó discusión entre los usuarios.

La periodista Chamonic señaló que, conforme a testimonios familiares, Fernanda no aceptó el término de la relación debido al cese de un supuesto apoyo económico de 20 mil pesos mensuales que recibía.

Sin embargo, destacó que la pareja no tiene hijos en común y la hija menor de Fernanda no es del cantante; Rafa González la conoció cuando Fernanda ya tenía hijos y estaba embarazada, aunque la menor no lleva su apellido.

