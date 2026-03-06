Samara Weaving deslumbra con su cosplay El Quinto Elemento

La actriz australiana Samara Weaving volvió a captar la atención de los amantes del cine y de las redes sociales tras compartir una fotografía en la que aparece caracterizada como Leeloo, el emblemático personaje de la película de ciencia ficción El quinto elemento.
La imagen, difundida por la cuenta especializada en cine TuspoilerMX, muestra a la actriz con un vibrante cabello naranja y un atuendo blanco que recuerda al icónico estilo del personaje interpretado originalmente por Milla Jovovich en la película dirigida por Luc Besson en 1997.
El homenaje no tardó en llamar la atención de los fans del cine, quienes rápidamente reconocieron la referencia al clásico de ciencia ficción y celebraron la recreación del personaje.
El look recrea uno de los rasgos más distintivos de Leeloo: su cabello naranja intenso, que se convirtió en una de las imágenes más recordadas del filme y que ayudó a consolidar la estética futurista de la película.
El impacto cultural de El quinto elemento
Estrenada en 1997, El quinto elemento es considerada una de las películas más influyentes dentro del género de ciencia ficción. La historia sigue a Korben Dallas, un exmilitar convertido en taxista, quien se ve involucrado en una misión para salvar a la humanidad de una fuerza maligna que amenaza con destruir la Tierra.
En medio de esa historia aparece Leeloo, una misteriosa y poderosa mujer que representa el quinto elemento necesario para derrotar al mal absoluto.
Interpretada por Milla Jovovich, Leeloo se convirtió en uno de los personajes más icónicos del cine de ciencia ficción. Su apariencia, personalidad y desarrollo dentro de la trama la posicionaron como una figura memorable dentro de la cultura pop.
El personaje destaca por su inocencia inicial, su extraordinaria inteligencia y sus habilidades físicas, además de su evolución emocional a lo largo de la película.
Con el paso de los años, Leeloo se ha transformado en un personaje recurrente en convenciones de cosplay y homenajes cinematográficos, lo que demuestra el impacto que tuvo la película en generaciones de fanáticos.
Samara Weaving, una estrella en ascenso en Hollywood
Samara Weaving es una actriz australiana que ha ganado notoriedad en Hollywood durante la última década gracias a su participación en diversas películas y series.
Nacida el 23 de febrero de 1992 en Adelaide, Australia, Weaving comenzó su carrera en producciones televisivas de su país antes de dar el salto a la industria cinematográfica internacional.
Su reconocimiento global llegó especialmente gracias a su papel protagonista en la película Ready or Not, un thriller de terror que se convirtió en un éxito entre los fanáticos del género.
Posteriormente, la actriz participó en producciones como Guns Akimbo, Babylon y la sexta entrega de la franquicia Scream, consolidándose como una de las intérpretes más prometedoras del cine contemporáneo.
Su estilo carismático, combinado con su presencia en producciones de acción, terror y comedia, le ha permitido construir una carrera versátil dentro de Hollywood.