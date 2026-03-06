 Suzy Cortez Impacta con Look Sensual por el Mundial 2026
Farándula

Suzy Cortez deleita con sensual look para apoyar a su selección en el Mundial 2026

La modelo brasileña, Suzy Cortez, volvió a conquistar a sus seguidores con una publicación en Instagram donde presume un sensual look con los colores de Brasil.

Suzy Cortez,
Suzy Cortez / FOTO:

La ex Miss BumBum, Suzy Cortez, mostró su orgullo por la selección y desató miles de reacciones en redes sociales.

La modelo brasileña volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras compartir una sensual fotografía en la que muestra su apoyo a la selección de Brasil de cara al Mundial 2026.

La publicación, realizada en su cuenta oficial de Instagram, rápidamente generó miles de reacciones y comentarios de fanáticos que celebraron tanto su belleza como su entusiasmo por el fútbol.

Suzy Cortez - Redes sociales

En la imagen compartida por la modelo, Cortez aparece luciendo un ajustado top azul con la palabra "Brasil", acompañado de una pose que resalta su figura y una mirada directa a la cámara. La publicación estuvo acompañada de un mensaje en portugués en el que expresa su orgullo por representar a su país.

"Orgullo define. Incluso siendo un país tropical, Brasil muestra su fuerza en los Juegos Olímpicos de Invierno con garra, coraje y un corazón gigante. Vamos, Brasil", escribió la modelo en su publicación.

La imagen, que combina sensualidad con patriotismo, forma parte del estilo que ha caracterizado a la influencer en los últimos años, especialmente cuando se trata de eventos deportivos importantes donde Brasil es protagonista.

Un ícono de redes y del fútbol brasileño

Suzy Cortez es una de las modelos brasileñas más conocidas en redes sociales, donde ha construido una sólida base de seguidores gracias a sus fotografías, su estilo provocador y su constante relación con el mundo del deporte.

La modelo alcanzó fama internacional después de ganar el concurso Miss BumBum en Brasil, un certamen que premia a la mejor figura del país y que suele generar gran repercusión mediática. Desde entonces, Cortez ha mantenido una fuerte presencia en redes sociales y medios internacionales.

Además de su carrera como modelo, Suzy Cortez se ha declarado en numerosas ocasiones fanática del fútbol y, en particular, de la selección brasileña. También es conocida por su admiración por Lionel Messi, a quien ha dedicado varias publicaciones a lo largo de los años.

Una publicación que genera miles de reacciones

La reciente publicación de la modelo no tardó en viralizarse entre sus seguidores, quienes destacaron su belleza y el entusiasmo con el que apoya a su país en el ámbito deportivo.

Con millones de seguidores en Instagram, Cortez se ha convertido en una de las influencers brasileñas más reconocidas cuando se trata de combinar moda, sensualidad y deporte.

Sus publicaciones suelen recibir miles de comentarios y reacciones, especialmente cuando se trata de eventos deportivos internacionales como mundiales de fútbol o competiciones olímpicas.

Suzy Cortez y su presencia en el mundo del entretenimiento

A lo largo de su carrera, la modelo también ha participado en programas de televisión, sesiones fotográficas para revistas y campañas publicitarias. Su imagen ha trascendido las redes sociales y se ha consolidado como una figura mediática dentro del entretenimiento latino.

Con cada nueva publicación, Cortez demuestra que sabe cómo mantenerse vigente en el mundo digital, donde combina su pasión por el deporte con su estilo provocador y su conexión constante con sus seguidores.

Mientras el Mundial 2026 se acerca y el entusiasmo por el fútbol crece en todo el mundo, figuras como Suzy Cortez continúan utilizando sus plataformas para mostrar su apoyo a sus selecciones y compartir ese entusiasmo con millones de fanáticos.

