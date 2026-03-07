Bad Bunny lanza mensaje y resurge la controversia con Nodal

Un video del cantante puertorriqueño Bad Bunny se ha vuelto viral en redes sociales luego de que pronunciara el mensaje "paguen la pensión", lo que provocó especulaciones de que se trataba de una indirecta hacia el cantante mexicano Christian Nodal, quien ha sido objeto de controversias relacionadas con la crianza y manutención de su hija Inti, de dos años, fruto de su relación con la rapera argentina Cazzu.
El clip fue ampliamente difundido por usuarios y creadores de contenido. En el video, el intérprete de "Tití me preguntó" interactuaba con sus seguidores en redes sociales y, con un estilo relajado, mencionó una frase religiosa antes de cerrar con el comentario: "Los quiero... acuéstense a dormir los que tienen sueño, paguen la pensión, cuiden a sus hijos".
La reacción en redes sociales fue inmediata, generando mensajes de apoyo y críticas hacia Nodal. Comentarios como "Nodal, no te hagas el dormido" o "Directo a la yugular" se replicaron en distintas plataformas, reavivando la discusión sobre la relación entre los artistas y sus vínculos personales. No obstante, algunos usuarios señalaron que el video no es reciente, sino que corresponde a un en vivo realizado en 2022, antes de que resurgiera la polémica.
Bad Bunny mantuvo un vínculo cercano con Cazzu
La controversia también se intensificó tras la vida personal y artística de los involucrados. Bad Bunny mantuvo un vínculo cercano con Cazzu, e incluso la invitó a acompañarlo en uno de sus conciertos en Argentina el 14 de febrero. Posteriormente, el trío integrado por Jhayco, Tainy y Rauw Alejandro lanzó el tema "Rosita", el cual generó debate en redes al incluir referencias a la rápida boda de Nodal con la cantante Ángela Aguilar tras su separación de Cazzu.
Cazzu externó públicamente su desacuerdo con algunos contenidos de la canción, y Bad Bunny habría expresado su apoyo, señalando que participó en la creación del tema sin conocer que incluiría una frase alusiva al cantante mexicano. Por su parte, Nodal reaccionó con un mensaje en el que cuestionó a la rapera y sugirió tensiones personales tras sus declaraciones y presentaciones públicas.
