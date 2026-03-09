45 Años de Excelencia Artística libro 'Lo Que Soñé, Lo Vivo'

La historia cultural de Guatemala suma una nueva obra que busca preservar la memoria artística del país. Se trata del libro "Lo que soñé, lo vivo. Volumen 2", una publicación que documenta 45 años de trayectoria del Premio Artista del Año y reúne a más de 650 creadores guatemaltecos reconocidos desde 1980 por su aporte al arte y la cultura.
Impulsado por la periodista y promotora cultural María Eugenia Gordillo, el Premio Artista del Año nació con la misión de reconocer la excelencia, el talento y el impacto de artistas guatemaltecos que han contribuido a construir identidad cultural y memoria colectiva. Con el paso de las décadas, este reconocimiento se consolidó como uno de los espacios más importantes para visibilizar el talento nacional.
Ahora, esa trayectoria se convierte en una obra editorial que recopila nombres, historias y aportes de cientos de creadores que han marcado el panorama artístico del país.
Más de este espectacular libro
El libro "Lo que soñé, lo vivo. Volumen 2" presenta una amplia selección de artistas provenientes de diversas disciplinas. Entre ellas destacan:
• Danza
• Actuación
• Literatura
• Canto y música
• Artes plásticas
• Locución
• Fotografía
• Organizaciones culturales
A través de sus páginas, la publicación ofrece un recorrido por distintas generaciones de creadores. Algunos de ellos comenzaron como jóvenes promesas y hoy cuentan con reconocimiento internacional, mientras que otros son maestros y referentes culturales que han dedicado su vida a fortalecer el arte en Guatemala.
Entre los nombres destacados aparecen figuras como Gaby Moreno, cantautora ganadora de premios internacionales; Panchorizo, conocido referente del entretenimiento y la música; Valenz, reconocido por su propuesta artística contemporánea.
Además, incluye a Tuti Furlán, una de las figuras más emblemáticas de la comunicación y el espectáculo en el país. Más que un simple compendio de premiados, el libro funciona como un archivo cultural del arte guatemalteco, ya que permite observar la evolución de las expresiones artísticas durante las últimas cuatro décadas.