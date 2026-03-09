Mujer arrestada por disparar en casa de Rihanna

La tranquilidad habitual en la residencia de Rihanna en Los Ángeles se vio abruptamente alterada cuando una mujer disparó en repetidas ocasiones contra la vivienda, mientras la reconocida cantante se encontraba dentro del domicilio.
El incidente sorprendió a los seguidores y a otras figuras del espectáculo, que reaccionaron inmediatamente en redes sociales mostrando solidaridad y preocupación.
La tarde del domingo resultó marcada por la detención de una mujer que efectuó diez disparos dirigidos a la propiedad donde Rihanna reside.
Medios estadounidenses apuntaron que la artista, intérprete de "Diamonds", se encontraba dentro de la mansión durante el ataque, aunque hasta el momento no ha realizado declaraciones públicas sobre lo sucedido.
Según información proporcionada por TMZ, la sospechosa, una mujer de aproximadamente 30 años, se acercó a la mansión ubicada en Los Ángeles y disparó en varias ocasiones hacia la vivienda.
El tiroteo ha ocurrido cerca de las 13:21 hora local (19:21 GMT) de este domingo, cuando la sospechosa presuntamente se ha acercado a la propiedad de la artista y ha disparado unos 10 tiros, de los que cuatro han alcanzado la residencia y al menos uno ha pentrado sus paredes, ha indicado una fuente policial a Los Angeles Times y a NBC.
De acuerdo con reportes oficiales, tras los disparos, la agresora trató de escapar a bordo de un Tesla. La rápida acción de la policía permitió que los agentes detuvieran a la mujer poco después del ataque.
Aunque las investigaciones continúan, por ahora se desconoce cuáles fueron los motivos detrás de este incidente que ha generado inquietud entre los admiradores de la cantante y el público en general.
Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las razones que llevaron a la mujer a disparar contra la residencia, y han destacado que no se proporcionarán más detalles hasta contar con información relevante sobre el caso.
Preocupación entre los fanáticos
Tras el ataque, miles de seguidores se volcaron a las redes sociales para enviar mensajes de apoyo y ánimo a Rihanna. La conmoción no solo se hizo sentir en internet, sino también entre celebridades y personas cercanas a la artista, quienes expresaron su preocupación por la seguridad de la familia.
Aunque Rihanna se mantiene en silencio, los fanáticos han manifestado reiteradamente su deseo de conocer detalles sobre el estado de salud de la cantante y sus seres queridos. Los mensajes y las muestras de afecto no han cesado tras la noticia, reflejando la cercanía y el cariño que despierta la artista a nivel global.
La policía de Los Ángeles confirmó a TMZ que Rihanna está a salvo y en buen estado físico después del ataque. Aunque permanecía dentro de la vivienda cuando ocurrieron los disparos, resultó ilesa y sin necesidad de atención médica.
En este momento se desconoce si al momento del atentado su pareja, el rapero A$AP Rocky, y sus hijos RZA, Riot Rose y Rocki también se encontraban en la residencia. La cantante sigue sin brindar declaraciones públicas, mientras las investigaciones continúan y la comunidad permanece atenta al desarrollo de los hechos.