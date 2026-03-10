 El Hijo de Luis Miguel: ¿A Quién se Parece? Foto Viral
¿A quién se parece? La foto del hijo de Luis Miguel que tiene a Internet de cabeza

Aracely Arámbula fue captada en el aeropuerto de la CDMX con sus hijos Miguel y Daniel, fruto de su relación con el cantante y el físico de Miguel, quien tiene 19 años, sorprendió a todos.

Luis Miguel Aracely Arámbula
Luis Miguel Aracely Arámbula / FOTO:

La esfera del espectáculo en México fue testigo de un momento trascendental el pasado lunes 9 de marzo, con la difusión de las primeras imágenes de Miguel, el hijo mayor de Aracely Arámbula y Luis Miguel.

Este acontecimiento marca un antes y un después en la vida del joven, quien, al haber alcanzado la mayoría de edad, ve cómo su imagen se expone públicamente tras casi dos décadas de estricto resguardo mediático.

El periodista Ricardo Manjarrez, del programa Ventaneando, fue el responsable de captar el material audiovisual que reveló el rostro de Miguel y ofreció detalles exclusivos sobre las circunstancias que rodearon este encuentro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Manjarrez explicó durante la emisión televisiva que las fotografías fueron tomadas en una zona de libre acceso del aeropuerto, desestimando cualquier incursión en áreas privadas o restringidas.

Esta precisión es crucial, ya que la decisión de difundir la imagen de Miguel se fundamenta en su edad. El equipo de producción tomó precauciones específicas para proteger la identidad del segundo hijo de la pareja.

"Estamos blurreando el rostro de Daniel porque Daniel es aún menor de edad. Miguel ya tiene diecinueve años. Estaban en un lugar público. No es que traspasamos ningún lugar privado, ningún recinto", detalló Manjarrez. 

Esta aclaración subraya que la divulgación del rostro de Miguel es legalmente permisible, dado que ya cuenta con diecinueve años, lo que elimina las restricciones aplicables a los menores de edad.

La reacción ante la exposición

Al ser consultado por la periodista Pati Chapoy, Manjarrez profundizó en la reacción de Aracely Arámbula.

Aunque no hubo una conversación directa, el reportero percibió la conciencia de la actriz sobre la presencia de los medios. Arámbula, visiblemente nerviosa, estaba al tanto de que algunos medios habían captado a sus hijos.

Después de que el programa "Ventaneando" compartiera las imágenes de sus hijos, Daniel y Miguel Gallego Arámbula, producto de su relación amorosa con Luis Miguel, la cantante y actriz, Aracely Arámbula, registró actividad en su cuenta en Instagram.

A través de sus historias compartió un video sobre un perrito que sufre maltrato. La protagonista de las telenovelas "Prisionera de amor", "Las vías del amor" y "La madrastra" expresó su molestia por las imágenes que circulan en redes sociales.

"¿Por qué me hacen esto?", se lee en la publicación. 

Foto embed
Aracely Arámbula mensaje - Instagram

