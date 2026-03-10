Revelan Secta Satánica de Celebridades en México

La reciente controversia en torno al nombre de Carmen Salinas no solo agitó las redes sociales, también reavivó viejas historias que circulan en el mundo del espectáculo mexicano.
Una ola de especulación surgió tras la difusión de declaraciones efectuadas hace más de una década por el actor Pedro Romero, quien en 2012 relató públicamente su experiencia dentro de una presunta secta con presencia de conocidos personajes del medio artístico y político.
El debate digital se intensificó cuando comenzaron a circular en redes fragmentos de esas viejas declaraciones, arrastrando a la conversación los nombres de otras figuras populares.
El momento fue especialmente sensible, pues ya existía un ambiente cargado de rumores a raíz de las acusaciones sobre supuestos rituales relacionados con Salinas.
Romero detalló en entrevistas pasadas cómo, según su versión, operaban determinados rituales dentro de la supuesta agrupación.
Aseguró que tanto celebridades del entretenimiento como nombres de la política mexicana participaron en ese entorno. Sus palabras, rescatadas recientemente por TVNotas, incluyeron una lista de personalidades reconocidas que, según su testimonio, habrían estado vinculadas al círculo.
- Celia Cruz
- Verónica Castro
- Tatiana
- Lucía Méndez
- Rocío Sánchez Azuara
Además de esos nombres, Romero recordó una frase que atribuyó a Irma Serrano y Ernesto Alonso:
"Recuerdo que Irma Serrano y Ernesto Alonso se gozaban diciendo: ‘Nosotros tenemos controlados a los medios de comunicación’". Esta afirmación se convirtió en uno de los puntos más citados durante el revuelo digital.
@videospaver1
El actor Pedro romero quien se encargaba de personificar a pistachon zig zag habló abiertamente sobre su pasado y en ello sale a relucir que nombró a Carmen Salinas como parte de una congregación que se dedicaba a hacer cosas indebidas con los pequeños.
Sin pruebas ni confirmaciones oficiales
Es importante subrayar que las declaraciones de Pedro Romero son relatos antiguos y corresponden únicamente a su testimonio.
Actualmente no existe evidencia pública concluyente, resoluciones de autoridades ni documentos que respalden los señalamientos. Tampoco se han emitido confirmaciones por otras vías independientes que permitan validar de forma objetiva lo mencionado por el actor.
El renacimiento de estas versiones coincidió con el auge del escándalo sobre Carmelita Salinas, quien volvió al centro del debate debido a comentarios realizados en el pódcast ‘Penitencia’.
En ese espacio, un interno afirmó que supuestamente se encargaba de secuestrar niños que la actriz sacrificaba en rituales, lo que amplificó aún más el ruido en redes sociales relacionado con presuntas sectas y rituales dentro de la industria del espectáculo mexicano.