Confiesa delincuente que Carmen Salinas traficaba menores

A más de cuatro años de la muerte de Carmen Salinas, su nombre volvió inesperadamente tema de conversación en diferentes medios.
Un fragmento del pódcast ‘Penitencia’ se volvió viral en las redes sociales cuando, durante una conversación entre Saskia Niño de Rivera y un interno llamado Beto, surgieron graves señalamientos sobre figuras del espectáculo y la política mexicana.
En el audio, el entrevistado, quien ha pasado 18 años en prisión, afirmó haber participado en el secuestro de bebés con el propósito de entregarlos a supuestos integrantes de estos círculos para presuntos rituales ocultistas.
El nombre de Carmen Salinas se menciona de manera explícita en uno de los pasajes del testimonio, lo que desató debates y controversias en diferentes plataformas digitales.
Aunque algunos nombres fueron editados o censurados, la mención directa de la actriz y exlegisladora fue clara y provocó reacciones inmediatas.
De acuerdo con el relato difundido, Beto aseguró recibir pagos de hasta 200 mil pesos por sustraer menores de edad. El objetivo principal, señaló, era trasladar a los niños a distintos estados para supuestos sacrificios. Entre los métodos mencionó que obtenía a los niños en "coladeras, calles u hospitales", mostrando la crudeza de sus aseveraciones.
El reo también compartió detalles sobre su propia infancia, asegurando que lo contrataban para secuestrar y asesinar a personas cuando apenas era un niño.
Según sus palabras, su corta edad le permitía actuar sin levantar sospechas y hasta convencer a adultos para acompañarlo a estacionamientos donde cometía los delitos.
Repercusiones y reacciones en redes
El fragmento más polémico fue cuando Beto relató: "Empecé a convivir con mucha gente del medio, Carmelita Salinas... a todas esas personas yo las conozco. La Carmelita Salinas decía que era católica y te compraba a los niños e iba a hacer sus sacrificios (...) todos esos personajes, yo trabajé para ellos".
Alberto también mencionó a otras figuras del medio; sin embargo, en el programa decidieron censurar los nombres por seguridad del proyecto y de la entrevistadora. A partir del minuto 22 comienza a hablar sobre la situación.
Estas declaraciones, que rápidamente cobraron fuerza en Twitter y otras plataformas, llevaron a que el nombre de la actriz y exdiputada se volviera tendencia.
Usuarios respondieron con mensajes como:
- "Después de las declaraciones de María Félix ya nada me sorprende"
- "Este país es tan surrealista que eso suena tan posible como imposible"
- "Los que somos de calle sabemos que esto es más que verdad"
- "Si creen que lo de la isla Epstein en EE. UU. estuvo feo, aquí en México debemos estar 10 veces peor"
- "Y no me sorprendería, por eso la muerte de su hijo. Al pedir algo, también debes dar algo a cambio"