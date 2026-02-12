 MP intenta secuestrar dispositivo móvil de presidenta del CANG
La fiscal a cargo del operativo en los centros de votación del CANG, Leonor Morales, es la misma fiscal que intentó tumbar los resultados electorales de los comicios de 2023

La presidenta del CANG fue sometida a una requisa por orden del MP, Foto Omar Solís
La presidenta del CANG fue sometida a una requisa por orden del MP / FOTO: Foto Omar Solís

Tras concluir el proceso de elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) de Magistrado Titular y Magistrado Suplente de la Corte de Constitucionalidad, y cuando daba inicio al conteo de los votos, el Ministerio Público (MP) ordenó a una agente de la Policía Nacional Civil (PNC) requisar a la presidenta del Colegio de Abogados, Patricia Gámez, para secuestrar su dispositivo móvil.

Gámez indicó que le solicitaron el celular de Patricia Gámez, pero ella tiene en su poder el teléfono institucional que corresponde al Colegio de Abogados y o al propio. 

"Están  procediendo conforme la orden que ellos tienen, en cumplimiento de esa orden", indicó Gámez, tras ser requisada. 

Gámez, solicitó una orden de secuestro de algún aparato telefónico en concreto, agregó que no le brindaron ninguna información adicional.

El allanamiento del Ministerio Público se registró hoy con un fuerte contingente de seguridad, compuesto por policías y fiscales con armas y gorros pasamontañas, en los dos centros de votaciones establecidos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

La fiscal a cargo del operativo, Leonor Morales, indicó que el caso se encuentra bajo reserva y que tiene como raíz una denuncia recibida la semana pasada, sin brindar más detalles al respecto, a la vez que avisó que las elecciones continuarán su marcha.

Morales es la misma fiscal que intentó tumbar los resultados electorales de los comicios de 2023 que llevaron a la presidencia a Arévalo de León.

La funcionaria no quiso responder a periodistas sobre si había conflicto de intereses, ya que uno de los candidatos de este jueves pertenece al Ministerio Público.

En la primera vuelta, a principios de mes, la elección fue ganada por los abogados Astrid Lemus y Luis Bermejo, opuestos a los intereses del Ministerio Público, según analistas.

Arévalo de León denunció los allanamientos como un "nuevo intento" del Ministerio Público por "socavar instituciones".

Tanto Morales como la cúpula de la Fiscalía se encuentran sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción.

Ministro de Gobernación ordenó a policía quitarse pasamontañas

El ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, indicó que se instruyó a la policía para que no interfiera en el desarrollo del proceso electoral del Colegio de Abogados y Notarios.

Con información de Agencia EFE, Omar Solís y Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo electos magistrados titular y suplente de la CCt
Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo electos magistrados titular y suplente de la CC

09:19 PM, Feb 12
CC avala acciones del MP si no interrumpen eleccionest
CC avala acciones del MP si no interrumpen elecciones

07:48 PM, Feb 12
09:38 PM, Feb 12
Ministro de Gobernación ordenó a policía quitarse pasamontañas t
Ministro de Gobernación ordenó a policía quitarse pasamontañas

08:41 PM, Feb 12

