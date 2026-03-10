 Estrenos Cinematográficos: Acción, Terror y Danza
Farándula

Estrenos de la semana en cines: acción, fe, terror y danza llegan a la cartelera

La cartelera de cine se renueva con una semana llena de emociones, historias impactantes y géneros para todos los gustos.

La cartelera cinematográfica se renueva esta semana con propuestas para todos los gustos.  Desde historias inspiradas en la fe hasta intensos relatos de supervivencia en el mar, pasando por el terror sobrenatural y el ritmo de la danza, estos son los estrenos que llegan a las salas y que prometen captar la atención del público.

  • David

Esta película presenta una poderosa historia inspirada en el personaje bíblico de David, uno de los líderes más emblemáticos de la historia religiosa.  La cinta sigue su recorrido desde una juventud marcada por la humildad hasta convertirse en un guerrero reconocido y un líder que debe enfrentar enormes desafíos.

A lo largo de la trama se exploran temas como la fe, la valentía, las decisiones difíciles y el peso del destino.

  • Catástrofe en el mar: Kraken

Para los amantes de la acción y el suspenso, esta producción lleva al público a una peligrosa misión en altamar. La historia sigue a un grupo de científicos y marineros que, durante una expedición en aguas profundas, descubren la presencia de una criatura gigantesca que parecía existir solo en las leyendas: el Kraken.

Lo que comienza como una investigación científica termina convirtiéndose en una lucha desesperada por sobrevivir cuando el monstruo emerge desde las profundidades.

Más estrenos

  • Danz3

La música y el baile también tienen su espacio en los estrenos de la semana. "Danz3" es una historia que sigue a un grupo de jóvenes apasionados por la danza que buscan demostrar su talento en una competencia internacional. Cada uno enfrenta retos personales, rivalidades y sacrificios mientras luchan por alcanzar su sueño.

  • El testimonio de Ann Lee

Este estreno se adentra en el terreno del terror psicológico. La trama gira en torno a Ann Lee, una mujer que afirma haber sido testigo de acontecimientos sobrenaturales que marcaron su vida. A medida que su historia sale a la luz, un grupo de investigadores intenta descubrir si lo que relata es real o producto de su mente.

