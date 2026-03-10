¡Mario Bros Invade Guatemala! Descubre Todos los Detalles

Guatemala se llenó de color, nostalgia y aventura este 10 de marzo con la celebración del MAR10 Day (Mario Bros), una fecha dedicada al personaje más icónico del mundo de los videojuegos. Como parte de la conmemoración global, Mario protagoniza un takeover digital en distintos puntos de la capital guatemalteca, llevando la energía del Reino Champiñón a las pantallas de la ciudad.
Durante todo el día, las pantallas digitales de Guatemala muestran imágenes del legendario fontanero y de varios de sus inseparables amigos, convirtiendo las calles en una experiencia visual que conecta a fanáticos de distintas generaciones. La iniciativa forma parte de las celebraciones internacionales del MAR10 Day, una fecha especial que cada año reúne a millones de seguidores del universo de Mario en todo el mundo.
Este takeover urbano no solo celebra el legado del personaje, sino que también marca el inicio del conteo regresivo para su próxima aventura cinematográfica. Cabe destacar que "Super Mario Galaxy: La Película", una producción que promete llevar al público mucho más allá de lo que se ha visto anteriormente en la saga.
La nueva historia transportará a Mario y a sus aliados a una travesía intergaláctica en la que explorarán mundos desconocidos, enfrentarán desafíos inesperados y descubrirán galaxias llenas de sorpresas.
Más del MAR10 Day
Esta nueva etapa del universo cinematográfico del Reino Champiñón apuesta por ampliar el alcance de la historia y ofrecer una experiencia aún más espectacular para los espectadores. El entusiasmo por el estreno ya se siente entre los fanáticos. Los boletos para la película ya se encuentran disponibles, anticipando una gran demanda en las salas de cine. El estreno global está programado para el 1 de abril, fecha en la que la producción llegará a los cines en distintos formatos que buscan ofrecer una experiencia inmersiva en pantalla grande.
La expectativa alrededor de esta nueva entrega no es casualidad. La primera película basada en el universo de Mario logró convertirse en la cinta más taquillera en la historia de Guatemala, un récord que refleja el enorme cariño que el público local siente por el personaje y su universo lleno de aventuras.
Gracias a su mezcla de nostalgia, humor, acción y personajes memorables, Mario se ha mantenido durante décadas como uno de los íconos más influyentes de la cultura pop mundial.