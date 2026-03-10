 ¡Mario Bros Invade Guatemala! Descubre Todos los Detalles
Farándula

¿Lo viste? Mario Bros invade Guatemala

Las pantallas de Ciudad de Guatemala se llenaron de Mario y sus amigos para celebrar el MAR10 Day.

Compartir:
Mario Bros, Mario Bros
Mario Bros / FOTO: Mario Bros

Guatemala se llenó de color, nostalgia y aventura este 10 de marzo con la celebración del MAR10 Day (Mario Bros), una fecha dedicada al personaje más icónico del mundo de los videojuegos.  Como parte de la conmemoración global, Mario protagoniza un takeover digital en distintos puntos de la capital guatemalteca, llevando la energía del Reino Champiñón a las pantallas de la ciudad.

Durante todo el día, las pantallas digitales de Guatemala muestran imágenes del legendario fontanero y de varios de sus inseparables amigos, convirtiendo las calles en una experiencia visual que conecta a fanáticos de distintas generaciones. La iniciativa forma parte de las celebraciones internacionales del MAR10 Day, una fecha especial que cada año reúne a millones de seguidores del universo de Mario en todo el mundo.

Este takeover urbano no solo celebra el legado del personaje, sino que también marca el inicio del conteo regresivo para su próxima aventura cinematográfica. Cabe destacar que "Super Mario Galaxy: La Película", una producción que promete llevar al público mucho más allá de lo que se ha visto anteriormente en la saga.

La nueva historia transportará a Mario y a sus aliados a una travesía intergaláctica en la que explorarán mundos desconocidos, enfrentarán desafíos inesperados y descubrirán galaxias llenas de sorpresas.

Más del MAR10 Day

Esta nueva etapa del universo cinematográfico del Reino Champiñón apuesta por ampliar el alcance de la historia y ofrecer una experiencia aún más espectacular para los espectadores. El entusiasmo por el estreno ya se siente entre los fanáticos. Los boletos para la película ya se encuentran disponibles, anticipando una gran demanda en las salas de cine. El estreno global está programado para el 1 de abril, fecha en la que la producción llegará a los cines en distintos formatos que buscan ofrecer una experiencia inmersiva en pantalla grande.

La expectativa alrededor de esta nueva entrega no es casualidad. La primera película basada en el universo de Mario logró convertirse en la cinta más taquillera en la historia de Guatemala, un récord que refleja el enorme cariño que el público local siente por el personaje y su universo lleno de aventuras.

MAR10 Day: la historia del Día de Mario y los anuncios que entusiasman a los fans

Cada 10 de marzo los fanáticos del videojuego celebran el Día de Mario, conocido como MAR10 Day. La fecha dedicada al icónico personaje de Nintendo llega este 2026 con importantes anuncios.

Gracias a su mezcla de nostalgia, humor, acción y personajes memorables, Mario se ha mantenido durante décadas como uno de los íconos más influyentes de la cultura pop mundial.

En Portada

Congreso elige a magistrados del TSEt
Nacionales

Congreso elige a magistrados del TSE

08:45 PM, Mar 10
Renuncia Jorge Miguel Castillo como superintendente de Competencia t
Nacionales

Renuncia Jorge Miguel Castillo como superintendente de Competencia

10:01 PM, Mar 10
Presidente de Alemania realizará visita oficial a Guatemalat
Nacionales

Presidente de Alemania realizará visita oficial a Guatemala

09:38 PM, Mar 10
Barcelona rescata un empate ante Newcastle en el tiempo añadidot
Deportes

Barcelona rescata un empate ante Newcastle en el tiempo añadido

04:00 PM, Mar 10
VIDEO. Tottenham reemplaza a su portero en apenas 17 minutost
Deportes

VIDEO. Tottenham reemplaza a su portero en apenas 17 minutos

02:50 PM, Mar 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadredes socialesLiga NacionalEE.UU.JusticiaDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos