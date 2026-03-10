 Video: Hombres son sorprendidos en el metro de CDMX
Farándula

VIDEO: Dos hombres con captados teniendo relaciones en el Metro de CDMX

Las imágenes, que se hicieron virales, desataron la indignación de miles de usuarios generado un fuerte debate sobre la seguridad y el comportamiento en el transporte público.

Compartir:
México, Instagram
México / FOTO: Instagram

Un video que comenzó a circular en redes sociales la noche del 6 de marzo mostró a tres hombres involucrados en actividades sexuales dentro de un vagón abarrotado de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, lo que provocó una inmediata ola de reacciones entre usuarios del transporte público. 

Las imágenes generaron fuertes críticas y desataron indignación por lo inapropiado del acto en un espacio utilizado diariamente por millones de personas.

La grabación, originalmente compartida en la red social X por el usuario Juan Luis Silis, exhibe un encuentro sexual explícito entre los individuos, quienes fueron registrados tocándose y practicando sexo oral mientras el vagón seguía en movimiento.

Los hechos ocurrieron frente a numerosos pasajeros, lo que incrementó el nivel de molestia y preocupación entre quienes presenciaron la situación.

Usuarios y reportes en línea han señalado repetidamente el último vagón de algunos trenes, especialmente los de la Línea 3 —que conecta Indios Verdes y Universidad—, como un lugar donde se dan encuentros sexuales rápidos, fenómeno conocido como cruising.

En diversas ocasiones, pasajeros han denunciado estas prácticas, asegurando que suelen ocurrir en horarios de máxima afluencia, aprovechando la multitud para pasar desapercibidos.

Testimonios recopilados en redes sociales a lo largo de los años mencionan este tipo de incidentes como algo recurrente, especialmente cuando el tren va lleno y la vigilancia resulta insuficiente. La situación exponenciada por el reciente video reavivó discusiones y pedidos públicos para que las autoridades actúen con mayor firmeza.

Peticiones de los usuarios

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha publicado un posicionamiento oficial respecto a este incidente viral.

Mientras tanto, la cuenta oficial del Metro CDMX respondió al creciente debate recordando a los usuarios las herramientas disponibles para denunciar incidentes dentro del sistema de transporte.

La autoridad informó: "Ante cualquier situación anómala durante tu viaje, dentro del vagón puedes accionar la palanca de emergencia y/o solicitar apoyo a los elementos de seguridad ubicados en los andenes o torniquetes de las estaciones".

Graban a policías en pleno acto íntimo dentro del vehículo y se hacen virales

Las imágenes muestran a dos agentes, un hombre y una mujer, teniendo relaciones adentro de una patrulla mientras se encontraban laborando.

Con este mensaje, buscaron incentivar una reacción inmediata por parte de los usuarios ante situaciones similares, enfatizando la importancia de reportar anomalías para garantizar la seguridad y el orden en los espacios públicos del metro.

El caso desencadenó un intenso debate entre pasajeros habituales y ciudadanos de la capital, quienes exigieron a las autoridades una mayor presencia de vigilancia en los trenes para evitar este tipo de conductas y proteger el entorno de quienes utilizan el transporte diariamente.

En Portada

Elección de fiscal general: presentan impugnaciones contra candidatura de Porrast
Nacionales

Elección de fiscal general: presentan impugnaciones contra candidatura de Porras

09:59 AM, Mar 10
Transportistas extraurbanos plantean aumento en tarifas por alza del diéselt
Nacionales

Transportistas extraurbanos plantean aumento en tarifas por alza del diésel

09:18 AM, Mar 10
Guatemala, entre los países señalados por el deterioro de la libertad de prensa en las Américast
Nacionales

Guatemala, entre los países señalados por el deterioro de la libertad de prensa en las Américas

10:39 AM, Mar 10
UCI suspende al equipo de ciclismo Medellín-EPMt
Deportes

UCI suspende al equipo de ciclismo Medellín-EPM

11:17 AM, Mar 10
Haaland estará disponible para enfrentar al Real Madridt
Deportes

Haaland estará disponible para enfrentar al Real Madrid

09:17 AM, Mar 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadLiga Nacionalredes socialesEE.UU.Donald TrumpJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos