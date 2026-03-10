Video: Hombres son sorprendidos en el metro de CDMX

Un video que comenzó a circular en redes sociales la noche del 6 de marzo mostró a tres hombres involucrados en actividades sexuales dentro de un vagón abarrotado de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, lo que provocó una inmediata ola de reacciones entre usuarios del transporte público.
Las imágenes generaron fuertes críticas y desataron indignación por lo inapropiado del acto en un espacio utilizado diariamente por millones de personas.
La grabación, originalmente compartida en la red social X por el usuario Juan Luis Silis, exhibe un encuentro sexual explícito entre los individuos, quienes fueron registrados tocándose y practicando sexo oral mientras el vagón seguía en movimiento.
Los hechos ocurrieron frente a numerosos pasajeros, lo que incrementó el nivel de molestia y preocupación entre quienes presenciaron la situación.
Usuarios y reportes en línea han señalado repetidamente el último vagón de algunos trenes, especialmente los de la Línea 3 —que conecta Indios Verdes y Universidad—, como un lugar donde se dan encuentros sexuales rápidos, fenómeno conocido como cruising.
En diversas ocasiones, pasajeros han denunciado estas prácticas, asegurando que suelen ocurrir en horarios de máxima afluencia, aprovechando la multitud para pasar desapercibidos.
Testimonios recopilados en redes sociales a lo largo de los años mencionan este tipo de incidentes como algo recurrente, especialmente cuando el tren va lleno y la vigilancia resulta insuficiente. La situación exponenciada por el reciente video reavivó discusiones y pedidos públicos para que las autoridades actúen con mayor firmeza.
Peticiones de los usuarios
Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha publicado un posicionamiento oficial respecto a este incidente viral.
Mientras tanto, la cuenta oficial del Metro CDMX respondió al creciente debate recordando a los usuarios las herramientas disponibles para denunciar incidentes dentro del sistema de transporte.
La autoridad informó: "Ante cualquier situación anómala durante tu viaje, dentro del vagón puedes accionar la palanca de emergencia y/o solicitar apoyo a los elementos de seguridad ubicados en los andenes o torniquetes de las estaciones".
Con este mensaje, buscaron incentivar una reacción inmediata por parte de los usuarios ante situaciones similares, enfatizando la importancia de reportar anomalías para garantizar la seguridad y el orden en los espacios públicos del metro.
El caso desencadenó un intenso debate entre pasajeros habituales y ciudadanos de la capital, quienes exigieron a las autoridades una mayor presencia de vigilancia en los trenes para evitar este tipo de conductas y proteger el entorno de quienes utilizan el transporte diariamente.