 Ceremonia Oscar 2026: Nuevas Normas Reducen Duración
Farándula

Oscar 2026: Ceremonia durará menos gracias a cambio en las normas

La ceremonia se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en Guatemala se podrá ver a través de HBO Max y TNT.

Compartir:
Premios Oscar 2026, EFE
Premios Oscar 2026 / FOTO: EFE

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tomó una decisión histórica para la edición 2026 de los Premios Oscar, que reducirá la duración de la ceremonia más importante del cine mundial. 

El evento, marcado por cambios en su formato, se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y busca responder a una de las críticas más frecuentes: la extensión de la gala televisiva.

En los últimos años, la transmisión de los Oscar excedió con frecuencia las cuatro horas, lo que generó reclamos entre el público y los encargados de su emisión. 

Con el objetivo de acortar aproximadamente 15 minutos el tiempo total de la entrega de premios, la Academia anunció que limitará la cantidad de actuaciones musicales en vivo de las canciones nominadas a la categoría de Mejor canción original.

Al dar a conocer esta medida, desde la organización indicaron que la intención inicial era suprimir todas las presentaciones musicales de las canciones en competencia.

Sin embargo, la presión de los espectadores y la comunidad artística llevó a los directivos a moderar la propuesta y permitir algunas interpretaciones sobre el escenario, aunque serán menos que en ediciones previas.

  • Sólo un grupo reducido de nominados podrá presentar su tema.
  • Quedan excluidos varios artistas y compositores importantes que formaban parte de la selección original.
  • La decisión busca dar mayor dinamismo a la transmisión y poner el foco en la premiación misma.

Presentaciones musicales seleccionadas

Entre las interpretaciones que sí tendrán lugar en la ceremonia, la Academia confirmó la presencia de EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, quienes interpretarán "Golden" de la película "Las guerreras K-pop" producida por Netflix.

De igual forma, Miles Caton subirá al escenario con la canción "I Lied to You", perteneciente al filme "Sinners".

Por otra parte, quedan fuera reconocidas figuras como la cantante Kesha, quien no interpretará "Dear Me", tema compuesto por Diane Warren. Otros intérpretes nominados tampoco participarán en la gala, en una medida que ha despertado opiniones encontradas entre fanáticos y expertos del mundo del espectáculo.

En Portada

TSE saluda elección de nueva magistratura y reafirma compromiso con la democraciat
Nacionales

TSE saluda elección de nueva magistratura y reafirma compromiso con la democracia

06:28 AM, Mar 11
Autobús vuelca en San Pedro Sacatepéquez: al menos 10 heridost
Nacionales

Autobús vuelca en San Pedro Sacatepéquez: al menos 10 heridos

07:17 AM, Mar 11
Videos muestran violentos asaltos contra ventas de comida en distintos puntos de Guatemalat
Nacionales

Videos muestran violentos asaltos contra ventas de comida en distintos puntos de Guatemala

07:41 AM, Mar 11
BYD evalúa la posibilidad de competir en la Fórmula 1t
Deportes

BYD evalúa la posibilidad de competir en la Fórmula 1

07:54 AM, Mar 11
Noche histórica en la NBA: Bam Adebayo anota 83 puntost
Deportes

Noche histórica en la NBA: Bam Adebayo anota 83 puntos

07:12 AM, Mar 11

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadEstados Unidosredes socialesLiga NacionalEE.UU.Real MadridDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos