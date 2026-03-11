Ceremonia Oscar 2026: Nuevas Normas Reducen Duración

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tomó una decisión histórica para la edición 2026 de los Premios Oscar, que reducirá la duración de la ceremonia más importante del cine mundial.
El evento, marcado por cambios en su formato, se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y busca responder a una de las críticas más frecuentes: la extensión de la gala televisiva.
En los últimos años, la transmisión de los Oscar excedió con frecuencia las cuatro horas, lo que generó reclamos entre el público y los encargados de su emisión.
Con el objetivo de acortar aproximadamente 15 minutos el tiempo total de la entrega de premios, la Academia anunció que limitará la cantidad de actuaciones musicales en vivo de las canciones nominadas a la categoría de Mejor canción original.
Al dar a conocer esta medida, desde la organización indicaron que la intención inicial era suprimir todas las presentaciones musicales de las canciones en competencia.
Sin embargo, la presión de los espectadores y la comunidad artística llevó a los directivos a moderar la propuesta y permitir algunas interpretaciones sobre el escenario, aunque serán menos que en ediciones previas.
- Sólo un grupo reducido de nominados podrá presentar su tema.
- Quedan excluidos varios artistas y compositores importantes que formaban parte de la selección original.
- La decisión busca dar mayor dinamismo a la transmisión y poner el foco en la premiación misma.
Presentaciones musicales seleccionadas
Entre las interpretaciones que sí tendrán lugar en la ceremonia, la Academia confirmó la presencia de EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, quienes interpretarán "Golden" de la película "Las guerreras K-pop" producida por Netflix.
De igual forma, Miles Caton subirá al escenario con la canción "I Lied to You", perteneciente al filme "Sinners".
Por otra parte, quedan fuera reconocidas figuras como la cantante Kesha, quien no interpretará "Dear Me", tema compuesto por Diane Warren. Otros intérpretes nominados tampoco participarán en la gala, en una medida que ha despertado opiniones encontradas entre fanáticos y expertos del mundo del espectáculo.