 Stephen Hibbert, Actor de Pulp Fiction, Fallece en el Cine
Farándula

Luto en el cine: fallece Stephen Hibbert, recordado por su papel en Pulp Fiction

El actor Stephen Hibbert, conocido por su participación en la película Pulp Fiction, falleció a los 68 años tras sufrir un infarto.

Stephen Hibbert, Redes sociales
Stephen Hibbert / FOTO: Redes sociales

El actor y escritor estadounidense, Stephen Hibbert, falleció a los 68 años tras sufrir un infarto, según confirmó su familia mediante un comunicado difundido por medios internacionales.

La noticia ha causado conmoción entre los seguidores del cine, especialmente entre los admiradores del clásico Pulp Fiction, película en la que participó bajo la dirección de Quentin Tarantino.

De acuerdo con el mensaje emitido por sus seres queridos, el intérprete murió de manera inesperada a inicios del mes. En el comunicado destacaron que su vida estuvo marcada por el amor hacia las artes y por su dedicación a su familia, dejando un legado que será recordado por quienes trabajaron a su lado y por el público que siguió su carrera.

Un papel icónico en el cine

Aunque Stephen Hibbert desarrolló una trayectoria diversa en la industria del entretenimiento, fue su participación en Pulp Fiction la que lo posicionó como una figura reconocida dentro del cine de culto.

En la cinta de 1994 interpretó al personaje conocido como "Gimp", una figura enigmática que, pese a no tener diálogo ni mostrar su rostro, se convirtió en uno de los momentos más recordados de la película.

El propio actor había comentado en entrevistas que el papel implicaba un desafío físico considerable, ya que debía permanecer largas jornadas de rodaje utilizando un traje de cuero completo. A pesar de ello, siempre destacó la experiencia como una de las más significativas de su carrera, al compartir escena con figuras como Bruce Willis, Ving Rhames y Peter Greene.

Foto embed
Stephen Hibbert - Redes sociales

Trayectoria en televisión y escritura

Además de su trabajo como actor, Hibbert también se desempeñó como escritor y colaboró en distintas producciones televisivas. Entre sus créditos figuran proyectos como Boy Meets World y Animaniacs, donde participó en la creación de contenidos que marcaron a generaciones de espectadores.

Su versatilidad lo llevó a formar parte de otras producciones cinematográficas, como Austin Powers, así como de series juveniles y comedias televisivas, consolidando una carrera que abarcó distintos géneros y formatos.

Reacciones tras su fallecimiento

La muerte del actor generó mensajes de condolencias por parte de colegas y personalidades vinculadas al mundo del cine. Roger Avary, coguionista de Pulp Fiction, expresó su sorpresa y tristeza al conocer la noticia, recordando a Hibbert como una persona amable y talentosa que contribuyó a dar vida a uno de los personajes más peculiares de la película.

Avary también rememoró el proceso de selección del actor y el impacto que tuvo su interpretación dentro del proyecto, señalando que su compromiso y profesionalismo dejaron una huella entre el equipo de producción.

Una amistad ligada al cine

Stephen Hibbert mantuvo una relación cercana con Quentin Tarantino, con quien compartía su pasión por el cine clásico. Según relató el propio actor en una entrevista, fue durante la etapa de preproducción de Pulp Fiction cuando recibió el guion y la invitación para audicionar por el papel que finalmente marcaría su trayectoria artística.

Para Hibbert, participar en el rodaje representó una experiencia inolvidable, no solo por el éxito posterior de la película, sino por la oportunidad de trabajar junto a actores y creadores influyentes en la industria.

Legado en el cine de culto

Con el paso de los años, Pulp Fiction se consolidó como una obra fundamental del cine contemporáneo, lo que contribuyó a mantener vigente la memoria de quienes participaron en su realización. El fallecimiento de Stephen Hibbert reaviva el recuerdo de su aporte a este filme y a otros proyectos en los que dejó su talento y creatividad.

Su partida marca el final de una carrera que combinó actuación, escritura y pasión por el séptimo arte.

