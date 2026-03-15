 Actores de la serie Élite se roban las miradas en la alfombra de los Premios Oscar
Farándula

Actores de la serie Élite se roban las miradas en la alfombra de los Premios Oscar

Los actores españoles Manu Ríos y Arón Piper, conocidos por su participación en la exitosa serie Élite, se robaron las miradas en la alfombra roja de los Premios Oscar 2026. Su inesperada aparición en la gala más importante del cine mundial confirmó que ambos atraviesan un momento clave en sus carreras internacionales.

Compartir:
Manu Ríos y Arón Piper en la alfombra roja de los Premios Oscar 2026,
Manu Ríos y Arón Piper en la alfombra roja de los Premios Oscar 2026 / FOTO:

La alfombra roja de los Premios Oscar tuvo presencia española y para sorpresa de muchos, dos de los rostros jóvenes más populares de la industria europea hicieron una aparición que rápidamente se volvió viral: Manu Ríos y Arón Piper.

Ambos actores desfilaron por la icónica red carpet del Dolby Theatre en Los Ángeles, donde se celebró la edición número 98 de los premios de la Academia, una ceremonia que reúne cada año a las figuras más influyentes del cine internacional.

También puedes leer: ¿Por qué el atrevido look de Megan Thee Stallion se hizo viral durante la alfombra de los Premios Oscar?

Generan suspiros

La aparición de Ríos y Piper llamó especialmente la atención porque no estaban entre los nominados, pero sí fueron invitados a la gala, consolidando su creciente presencia en la industria global. Los dos optaron por estilos muy distintos, demostrando que la moda masculina también puede ser protagonista en la noche del cine.

De hecho, ambos fueron incluidos entre los hombres mejor vestidos del evento, destacando entre decenas de celebridades que desfilaron por la alfombra roja.

Más sobre los actores

Los actores alcanzaron fama internacional gracias a la serie juvenil Élite, producción que los convirtió en íconos de una nueva generación de talento europeo con fuerte impacto en redes sociales y en la industria de la moda.

Actualmente, tanto Ríos como Piper han ampliado sus carreras más allá de la televisión: participan en proyectos cinematográficos, campañas de moda y eventos internacionales, consolidando su imagen como figuras emergentes del entretenimiento global.

Su paso por los Oscar 2026 confirma algo que muchos ya sospechaban: el talento español joven está cada vez más presente en los escenarios más importantes del cine mundial.

Manu Ríos

El actor español participa en "Mi querida señorita", remake de la histórica película española nominada al Oscar en los años 70. La nueva versión busca abordar temas contemporáneos relacionados con identidad y género.

Además, Day Drinker es uno de sus proyectos internacionales más importantes hasta ahora. Se trata de un thriller dirigido por Marc Webb y protagonizado por Johnny Depp y Penélope Cruz. La historia sigue a una camarera de un yate que se cruza con un misterioso bebedor diurno, lo que termina arrastrándolos a una trama criminal. Manu Ríos forma parte del elenco que rodea a los protagonistas.

Arón Piper

El actor ha apostado por diversificar su carrera participando en producciones cinematográficas independientes y en proyectos internacionales tras el éxito de series como Élite.

Además de la actuación, Piper continúa desarrollando su faceta como cantante de música urbana, lanzando sencillos y colaboraciones que lo mantienen activo en la industria musical europea y latinoamericana.

En Portada

Finalizan conteo de ilícitos tras requisa en Renovación 1t
Nacionales

Finalizan conteo de ilícitos tras requisa en Renovación 1

04:08 PM, Mar 15
¿El cisne negro? Demi Moore vuelve a generar polémica en la alfombra de los Premios Oscar t
Farándula

¿El cisne negro? Demi Moore vuelve a generar polémica en la alfombra de los Premios Oscar

06:16 PM, Mar 15
Guatemaltecos disfrutan del Festival de Verano en Pasos y Pedalest
Nacionales

Guatemaltecos disfrutan del Festival de Verano en Pasos y Pedales

01:57 PM, Mar 15
Actores de la serie Élite se roban las miradas en la alfombra de los Premios Oscart
Farándula

Actores de la serie Élite se roban las miradas en la alfombra de los Premios Oscar

05:22 PM, Mar 15
De la mano de Amarini Villatoro, Cartaginés es líder en Costa Rica t
Deportes

De la mano de Amarini Villatoro, Cartaginés es líder en Costa Rica

08:03 PM, Mar 15

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadredes socialesLiga NacionalEE.UU.IránDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos