Actores de la serie Élite se roban las miradas en la alfombra de los Premios Oscar

La alfombra roja de los Premios Oscar tuvo presencia española y para sorpresa de muchos, dos de los rostros jóvenes más populares de la industria europea hicieron una aparición que rápidamente se volvió viral: Manu Ríos y Arón Piper.
Ambos actores desfilaron por la icónica red carpet del Dolby Theatre en Los Ángeles, donde se celebró la edición número 98 de los premios de la Academia, una ceremonia que reúne cada año a las figuras más influyentes del cine internacional.
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Generan suspiros
La aparición de Ríos y Piper llamó especialmente la atención porque no estaban entre los nominados, pero sí fueron invitados a la gala, consolidando su creciente presencia en la industria global. Los dos optaron por estilos muy distintos, demostrando que la moda masculina también puede ser protagonista en la noche del cine.
De hecho, ambos fueron incluidos entre los hombres mejor vestidos del evento, destacando entre decenas de celebridades que desfilaron por la alfombra roja.
Más sobre los actores
Los actores alcanzaron fama internacional gracias a la serie juvenil Élite, producción que los convirtió en íconos de una nueva generación de talento europeo con fuerte impacto en redes sociales y en la industria de la moda.
Actualmente, tanto Ríos como Piper han ampliado sus carreras más allá de la televisión: participan en proyectos cinematográficos, campañas de moda y eventos internacionales, consolidando su imagen como figuras emergentes del entretenimiento global.
Su paso por los Oscar 2026 confirma algo que muchos ya sospechaban: el talento español joven está cada vez más presente en los escenarios más importantes del cine mundial.
Manu Ríos
El actor español participa en "Mi querida señorita", remake de la histórica película española nominada al Oscar en los años 70. La nueva versión busca abordar temas contemporáneos relacionados con identidad y género.
Además, Day Drinker es uno de sus proyectos internacionales más importantes hasta ahora. Se trata de un thriller dirigido por Marc Webb y protagonizado por Johnny Depp y Penélope Cruz. La historia sigue a una camarera de un yate que se cruza con un misterioso bebedor diurno, lo que termina arrastrándolos a una trama criminal. Manu Ríos forma parte del elenco que rodea a los protagonistas.
Arón Piper
El actor ha apostado por diversificar su carrera participando en producciones cinematográficas independientes y en proyectos internacionales tras el éxito de series como Élite.
Además de la actuación, Piper continúa desarrollando su faceta como cantante de música urbana, lanzando sencillos y colaboraciones que lo mantienen activo en la industria musical europea y latinoamericana.