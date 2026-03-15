Muere la primera actriz española Gemma Cuervo

La industria del entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de la primera actriz española Gemma Cuervo, reconocida figura del cine, teatro y televisión. La intérprete, nacida en Barcelona, falleció este 14 de marzo en Madrid a los 91 años, según informaron medios internacionales.
La noticia ha generado reacciones tanto en España como en América Latina, especialmente en México, donde la actriz también dejó huella en la televisión. Cuervo formó parte de Televisa al participar en la telenovela "La pasión de Isabela" (1984), producción de Carlos Téllez transmitida por El Canal de las Estrellas.
La historia, ambientada en la década de 1940, fue protagonizada por Ana Martín y Héctor Bonilla y se desarrollaba en torno al cabaret Kumbala y a la vida de la alta sociedad mexicana.
Trayectoria de Gemma Cuervo
A lo largo de su carrera, Gemma Cuervo construyó una sólida trayectoria artística que se extendió por más de seis décadas. Debutó en los años 50 y desde entonces participó en numerosos proyectos de cine, teatro y televisión, consolidándose como una de las intérpretes más respetadas de su generación en España.
Entre sus trabajos más recordados destacan sus personajes en populares series de televisión. Interpretó a Vicenta en la comedia "Aquí no hay quien viva" y a Maritere en "La que se avecina", producciones que marcaron a varias generaciones de espectadores. También tuvo participación en la exitosa serie "Médico de familia", donde dio vida al personaje de Consuelo.
Tras conocerse su fallecimiento, diversas figuras del mundo artístico expresaron su pesar. El actor Antonio Banderas dedicó un mensaje de despedida en el que la describió como "una actriz gigantesca" y "una leyenda de la actuación", destacando que con su partida se cierra una etapa importante de la escena interpretativa.
En sus últimos años, Gemma Cuervo se mantuvo alejada de los reflectores para dedicar más tiempo a su familia, aunque ocasionalmente se comunicaba con sus seguidores a través de redes sociales. Antes de su muerte, dejó una reflexión sobre la vida que hoy vuelve a cobrar fuerza: "La vida es demasiado breve para no hacerlo", una frase que resume el legado de una actriz que dedicó su vida al arte y al escenario.