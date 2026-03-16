 James Hetfield Propone Matrimonio a Su Novia con Tiburones
Farándula

¿Con tiburones? James Hetfield de Metallica le propone matrimonio a su novia de una manera poco común

El vocalista de Metallica, James Hetfield, protagonizó uno de los momentos más comentados del fin de semana al pedir matrimonio a su novia.

Compartir:
James Hetfield de Metallica, Redes sociales
James Hetfield de Metallica / FOTO: Redes sociales

El legendario cantante y guitarrista James Hetfield ha vuelto a acaparar titulares, pero esta vez no por su música sino por su vida personal. El líder de Metallica anunció su compromiso con su pareja, Adriana Gillett, en una escena tan inesperada como romántica: bajo el agua y rodeado de tiburones.

La noticia se conoció luego de que la banda compartiera en sus redes sociales una fotografía submarina en la que se observa al músico sosteniendo un cartel con la pregunta de matrimonio. La imagen fue acompañada por un mensaje breve pero contundente: "¡Ha dicho que sí!", confirmando así el inicio de una nueva etapa en la vida del artista.

Un momento único y cargado de simbolismo

Según relató la propia Adriana Gillett en sus redes sociales, la propuesta coincidió con la celebración de su cumpleaños. La pareja se encontraba realizando una inmersión en mar abierto, donde nadaron junto a tiburones ballena, una experiencia que ella calificó como la más especial y romántica que podía imaginar.

Foto embed
James Hetfield y su novia Adriana Gillett - Redes sociales

En su mensaje, la futura esposa del músico expresó su gratitud por el momento vivido y aseguró que la sorpresa fue inolvidable. La frase "en un mar lleno de peces, nos encontramos el uno al otro" se volvió viral entre los seguidores del artista, quienes celebraron el gesto del rockero.

Foto embed
Adriana Gillett y James Hetfield - Redes sociales

Un nuevo capítulo tras años difíciles

El compromiso llega después de una etapa de cambios personales para Hetfield. En 2022 se confirmó su separación de Francesca Hetfield, con quien estuvo casado durante más de dos décadas y con quien tiene tres hijos.

Aunque el proceso fue discreto, el músico ha mantenido su enfoque en la música y su recuperación personal, aspectos que han marcado su vida en los últimos años.

Foto embed
Novia de James Hetfield - Redes sociales

La relación con Adriana Gillett ha sido vista por sus seguidores como una señal de estabilidad emocional y renovación. Para muchos fanáticos, el anuncio representa un momento de felicidad para una de las figuras más influyentes del rock contemporáneo.

Metallica continúa con grandes proyectos

Mientras su vida personal atraviesa un momento significativo, Hetfield también sigue concentrado en su carrera artística. Metallica se prepara para una ambiciosa residencia de conciertos en Las Vegas titulada "Life Burns Faster", que contempla múltiples fechas hasta el año 2027.

La banda mantendrá el formato "No Repeat Weekend", ofreciendo repertorios distintos en cada presentación, una dinámica que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

En Portada

Enfrentamiento armado en Chimaltenango: Dos sospechosos detenidos y un agente heridot
Nacionales

Enfrentamiento armado en Chimaltenango: Dos sospechosos detenidos y un agente herido

10:56 AM, Mar 16
Dos agentes de PNC heridos tras ser atropellados en Quetzaltenangot
Nacionales

Dos agentes de PNC heridos tras ser atropellados en Quetzaltenango

12:12 PM, Mar 16
Piloto de tráiler graba video en la cuesta de Villalobos y envía contundente mensaje a sus colegast
Nacionales

Piloto de tráiler graba video en la cuesta de Villalobos y envía contundente mensaje a sus colegas

09:50 AM, Mar 16
Mbappé vuelve, pero Arbeloa evita revelar su plan ante el Cityt
Deportes

Mbappé vuelve, pero Arbeloa evita revelar su plan ante el City

03:12 PM, Mar 16
Sancionan al Chelsea con multa y veto de fichajes condicionadot
Deportes

Sancionan al Chelsea con multa y veto de fichajes condicionado

03:03 PM, Mar 16

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.IránSeguridadMundial 2026redes socialesLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos