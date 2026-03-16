James Hetfield Propone Matrimonio a Su Novia con Tiburones

El legendario cantante y guitarrista James Hetfield ha vuelto a acaparar titulares, pero esta vez no por su música sino por su vida personal. El líder de Metallica anunció su compromiso con su pareja, Adriana Gillett, en una escena tan inesperada como romántica: bajo el agua y rodeado de tiburones.
La noticia se conoció luego de que la banda compartiera en sus redes sociales una fotografía submarina en la que se observa al músico sosteniendo un cartel con la pregunta de matrimonio. La imagen fue acompañada por un mensaje breve pero contundente: "¡Ha dicho que sí!", confirmando así el inicio de una nueva etapa en la vida del artista.
Un momento único y cargado de simbolismo
Según relató la propia Adriana Gillett en sus redes sociales, la propuesta coincidió con la celebración de su cumpleaños. La pareja se encontraba realizando una inmersión en mar abierto, donde nadaron junto a tiburones ballena, una experiencia que ella calificó como la más especial y romántica que podía imaginar.
En su mensaje, la futura esposa del músico expresó su gratitud por el momento vivido y aseguró que la sorpresa fue inolvidable. La frase "en un mar lleno de peces, nos encontramos el uno al otro" se volvió viral entre los seguidores del artista, quienes celebraron el gesto del rockero.
Un nuevo capítulo tras años difíciles
El compromiso llega después de una etapa de cambios personales para Hetfield. En 2022 se confirmó su separación de Francesca Hetfield, con quien estuvo casado durante más de dos décadas y con quien tiene tres hijos.
Aunque el proceso fue discreto, el músico ha mantenido su enfoque en la música y su recuperación personal, aspectos que han marcado su vida en los últimos años.
La relación con Adriana Gillett ha sido vista por sus seguidores como una señal de estabilidad emocional y renovación. Para muchos fanáticos, el anuncio representa un momento de felicidad para una de las figuras más influyentes del rock contemporáneo.
Metallica continúa con grandes proyectos
Mientras su vida personal atraviesa un momento significativo, Hetfield también sigue concentrado en su carrera artística. Metallica se prepara para una ambiciosa residencia de conciertos en Las Vegas titulada "Life Burns Faster", que contempla múltiples fechas hasta el año 2027.
La banda mantendrá el formato "No Repeat Weekend", ofreciendo repertorios distintos en cada presentación, una dinámica que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.