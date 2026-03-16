 Esposa de Jeff Goldblum deslumbra en tanga en los Oscars
Farándula

La esposa de Jeff Goldbum llegó enseñando su trasero en tanga a la fiesta de los Oscar

Emilie Livingston, de 43 años, acaparó todas las miradas con un look sin pantalones en la fiesta de Vanity Fair y la comparan con Bianca Censori.

Compartir:
Jeff Goldblum , Emilie Livingston, Instagram
Jeff Goldblum , Emilie Livingston / FOTO: Instagram

La fiesta de los Oscar de Vanity Fair ya es conocida por sus atrevidos atuendos cada año, y esta vez la esposa de Jeff Goldblum , Emilie Livingston , treinta años menor que él , se aseguró de que todas las miradas estuvieran puestas en ella en la fiesta posterior a la ceremonia de 2026.

Acompañando a su marido, también actor, la mujer de 43 años deslumbró con un atrevido look sin pantalones que rápidamente causó revuelo en las redes sociales, aunque no por las razones que ella esperaba.

Siguiendo la tendencia de las vedettes que surgió el año pasado gracias a Taylor Swift , Livingston lució un body negro brillante de ERL con cuello alto y mangas cortas, combinado únicamente con medias transparentes, tacones y una estola de piel

La esposa de Jeff Goldblum completó el atrevido look de fiesta con unas gafas de sol ovaladas negras y un moño bajo muy pulido.  

Posando junto a Jeff Goldblum, que vestía un esmoquin negro y un abrigo largo también de ERL, ella le echó la estola sobre los hombros en tono juguetón mientras le colocaba un brazo sobre el pecho.

La esposa de Jeff Goldblum , la bailarina y ex gimnasta olímpica Emilie Livingston , se ha consolidado como una figura a seguir en el mundo de la moda de Hollywood.

Sus looks atrevidos, que derrochan personalidad y alegría, siempre dan que hablar y acaparan todas las miradas en la alfombra roja. 

Foto embed
Jeff Goldblum , Emilie Livingston - Vanity Fair

Más detalles

Durante el evento, mientras posaba para las cámaras, Emilie fue fotografiada en varias imágenes de espaldas a las cámaras, luciendo su físico con un atrevido atuendo sin pantalones junto a su esposo.

Sin embargo, el atuendo no logró impresionar a muchos usuarios de las redes sociales, y los críticos lo calificaron como un momento de moda " vergonzoso ".

Su atrevido atuendo provocó una intensa reacción negativa y controversia en línea, con muchos usuarios criticando duramente a la bailarina canadiense e incluso comparando su apariencia con las polémicas elecciones de moda de Bianca Censori , la esposa de Kanye West .

"Culpo a Kanye y a Bianca por esto , lo juro", se quejó un usuario de redes sociales. "No tengo energía para esto, Emilie".

Foto embed
Jeff Goldblum , Emilie Livingston - Instagram

En Portada

Guatemala entre los países con mayor mortalidad vial en el continente, advierte Saludt
Nacionales

Guatemala entre los países con mayor mortalidad vial en el continente, advierte Salud

03:09 PM, Mar 16
Caso B410: Juzgado clausura proceso a favor de abogadot
Nacionales

Caso B410: Juzgado clausura proceso a favor de abogado

01:55 PM, Mar 16
Aplazan segundo juicio contra el médico Kevin Malouf por ausencia de su defensat
Nacionales

Aplazan segundo juicio contra el médico Kevin Malouf por ausencia de su defensa

04:20 PM, Mar 16
Mbappé vuelve, pero Arbeloa evita revelar su plan ante el Cityt
Deportes

Mbappé vuelve, pero Arbeloa evita revelar su plan ante el City

03:12 PM, Mar 16
Sancionan al Chelsea con multa y veto de fichajes condicionadot
Deportes

Sancionan al Chelsea con multa y veto de fichajes condicionado

03:03 PM, Mar 16

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.IránSeguridadredes socialesLiga NacionalMundial 2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos