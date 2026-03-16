Esposa de Jeff Goldblum deslumbra en tanga en los Oscars

La fiesta de los Oscar de Vanity Fair ya es conocida por sus atrevidos atuendos cada año, y esta vez la esposa de Jeff Goldblum , Emilie Livingston , treinta años menor que él , se aseguró de que todas las miradas estuvieran puestas en ella en la fiesta posterior a la ceremonia de 2026.
Acompañando a su marido, también actor, la mujer de 43 años deslumbró con un atrevido look sin pantalones que rápidamente causó revuelo en las redes sociales, aunque no por las razones que ella esperaba.
Siguiendo la tendencia de las vedettes que surgió el año pasado gracias a Taylor Swift , Livingston lució un body negro brillante de ERL con cuello alto y mangas cortas, combinado únicamente con medias transparentes, tacones y una estola de piel
La esposa de Jeff Goldblum completó el atrevido look de fiesta con unas gafas de sol ovaladas negras y un moño bajo muy pulido.
Posando junto a Jeff Goldblum, que vestía un esmoquin negro y un abrigo largo también de ERL, ella le echó la estola sobre los hombros en tono juguetón mientras le colocaba un brazo sobre el pecho.
La esposa de Jeff Goldblum , la bailarina y ex gimnasta olímpica Emilie Livingston , se ha consolidado como una figura a seguir en el mundo de la moda de Hollywood.
Sus looks atrevidos, que derrochan personalidad y alegría, siempre dan que hablar y acaparan todas las miradas en la alfombra roja.
Más detalles
Durante el evento, mientras posaba para las cámaras, Emilie fue fotografiada en varias imágenes de espaldas a las cámaras, luciendo su físico con un atrevido atuendo sin pantalones junto a su esposo.
Sin embargo, el atuendo no logró impresionar a muchos usuarios de las redes sociales, y los críticos lo calificaron como un momento de moda " vergonzoso ".
Su atrevido atuendo provocó una intensa reacción negativa y controversia en línea, con muchos usuarios criticando duramente a la bailarina canadiense e incluso comparando su apariencia con las polémicas elecciones de moda de Bianca Censori , la esposa de Kanye West .
"Culpo a Kanye y a Bianca por esto , lo juro", se quejó un usuario de redes sociales. "No tengo energía para esto, Emilie".