Kanye West se disculpa por su comportamiento errático

Kanye West, conocido ahora como Ye, ha emitido una disculpa pública extensa, vinculando su controvertida conducta de los últimos años a una lesión cerebral no diagnosticada y a su trastorno bipolar.
El anuncio, publicado como contraportada en la edición impresa del Wall Street Journal, marca un nuevo intento del artista por enmendar los errores que le costaron el respaldo de importantes marcas como Adidas y Balenciaga, así como el de su agencia de talentos.
Dirigiéndose a "aquellos a quienes lastimé", Kanye West no solo pidió perdón, sino que ofreció una explicación detallada de su comportamiento errático y dañino.
Según el artista, un accidente automovilístico sufrido en 2002, que le fracturó la mandíbula, le habría causado una lesión en el lóbulo frontal derecho del cerebro que permaneció sin diagnosticar por más de dos décadas. Esta lesión, afirma, es un factor clave en su trayectoria y en la manifestación de sus problemas de salud mental.
Ye explicó que, tras el incidente, la atención médica se centró en sus heridas visibles, dejando la lesión cerebral "pasó desapercibida". Afirmó que no recibió un diagnóstico preciso de este daño neurológico hasta el año 2023.
Esta lesión, según su relato, está directamente relacionada con su lucha contra el trastorno bipolar tipo I, una condición que le fue diagnosticada oficialmente en 2016, marcando un punto de inflexión en su comprensión de sí mismo.
En su carta, el rapero profundizó en la naturaleza de su enfermedad mental y cómo esta afectó su percepción de la realidad.
"El trastorno bipolar tiene su propio sistema de defensa: la negación", escribió Ye. "Cuando estás en estado maníaco, no crees estar enfermo... Sientes que ves el mundo con más claridad que nunca, cuando en realidad estás perdiendo el control por completo".
Reconoció que esta condición puede ser "persuasiva", generando una sensación de poder e invulnerabilidad que hace casi imposible aceptar la necesidad de ayuda, un obstáculo significativo en su camino hacia el bienestar y la recuperación.
Conductas polémicas
Kanye West admitió haber "perdido el contacto con la realidad" y haberse "desvinculado de su verdadero yo" durante sus episodios más problemáticos.
Se refirió directamente a algunos de sus actos más polémicos, como su atracción por "el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica", sus comentarios elogiando a Adolf Hitler en redes sociales y el lanzamiento de una canción titulada "Heil Hitler", acciones que generaron una condena generalizada y un gran impacto público.
Ye expresó un profundo arrepentimiento por estas acciones. "Lamento y estoy profundamente mortificado por mis acciones en ese estado", afirmó, aunque enfatizó que "esto no justifica lo que hice". Asimismo, se dirigió a las comunidades que hirió con sus palabras y acciones.
"No es nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío", declaró, buscando aclarar su postura y desvincularse de las acusaciones. También ofreció disculpas a la comunidad negra, a la que describió como "la base de lo que soy", reconociendo su importancia fundamental en su identidad y trayectoria.
La carta también puso en contexto el deterioro de sus relaciones personales y profesionales. Mencionó la ruptura de su amistad con John Legend y su separación de Kim Kardashian en 2021, eventos que ocurrieron años después de su diagnóstico bipolar y en medio de sus episodios más públicos, evidenciando el impacto de su condición en su vida íntima y profesional.
En un tono de esperanza y compromiso, Kanye West concluyó su misiva anunciando que está encontrando un "nuevo centro" a través de un régimen que incluye medicación, terapia, ejercicio y una vida limpia. Este enfoque integral busca estabilizar su salud mental y física, permitiéndole un camino hacia la recuperación.
"No pido compasión ni un pase libre, aunque aspiro a ganarme su perdón. Escribo hoy simplemente para pedirles paciencia y comprensión mientras encuentro el camino a casa", finalizó el artista, solicitando un espacio para su proceso de sanación y crecimiento personal.