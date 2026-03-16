 Laura León Reacciona con cacheteada a Anahí por el Beso
Farándula

Laura León 'cachetea' a Anahí por darle apasionado beso a Manuel Velasco

Un inesperado momento protagonizado por Laura León y Anahí se volvió viral en redes sociales.

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Anahí, Anahí
Anahí / FOTO: Anahí

Un momento inesperado entre Laura León y Anahí se volvió viral en redes luego de que ambas protagonizaran una divertida escena durante una fiesta. Y es que todo sucedió con el fin de recordar uno de los momentos más icónicos de la telenovela Mujeres engañadas.

El gesto, que incluyó una "cachetada" simbólica de la famosa actriz conocida como "La Tesorito", sorprendió a los asistentes y rápidamente captó la atención de los fans. El encuentro ocurrió durante la celebración de cumpleaños del cantante mexicano Carlos Rivera, donde coincidieron diversas figuras del espectáculo.

Fue ahí donde Anahí, exintegrante de RBD y reconocida actriz de telenovelas, protagonizó un momento romántico al darle un apasionado beso a su esposo, el político Manuel Velasco. En tono de broma, Laura León reaccionó recreando una famosa escena de la telenovela Mujeres engañadas, emitida entre 1999 y 2000.

En el video que circula en redes sociales, la actriz observa el beso entre la pareja y luego le da una ligera "cachetada" a Anahí, recordando la dinámica de madre e hija que ambas interpretaron en la producción de Televisa. El momento generó risas entre los presentes y fue recibido con humor tanto por los asistentes al evento como por los usuarios en redes sociales.

Más del momento que protagonizaron Anahí y Laura León

Los internautas destacaron la química y complicidad entre las artistas, incluso décadas después de haber trabajado juntas en televisión. En Mujeres engañadas, Laura León interpretó a Yolanda y Anahí a Jessica, personajes que protagonizaban una intensa relación familiar dentro de la historia.

La telenovela abordaba temas como la infidelidad, los secretos y los conflictos sentimentales entre varias parejas que habitaban el mismo edificio.

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La producción fue uno de los melodramas más populares de finales de los años noventa y principios de los 2000.  El elenco incluyó figuras como Andrés García, Michelle Vieth, Kuno Becker y Sabine Moussier, y logró gran aceptación entre la audiencia durante su transmisión.

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