Rita Ora deslumbra en vestido transparente en los Oscar

Rita Ora optó por una declaración de moda bastante llamativa en la fiesta posterior a los Oscar de Vanity Fair 2026 en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) el 15 de marzo, poco después de que se anunciaran todos los ganadores en los Premios Oscar.
Rita Ora lució un look floral, luciendo un vestido de Tamara Ralph con un corpiño negro transparente estilo corsé bordado con flores azules, verdes y blancas.
La falda continuaba con el bordado, cayendo sobre sí misma con un gran lazo en la espalda y una cola negra bordada.
Pero la verdadera estrella del look de la actriz de 35 años fue su enorme sombrero negro con plumas, que causó sensación en la alfombra roja. Rita completó el conjunto con pendientes de diamantes, un reloj, pulseras y anillos.
Rita Ora estuvo sola en el evento, desfilando por la alfombra gris sin su esposo Taika Waiti .
La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia privada en agosto de 2022 y Rita sabe exactamente qué es lo que hace que la relación de ambos funcione tan bien.
"Nos inspiramos mutuamente", dijo Rita a E! News en los premios Emmy de 2024. "Como yo vengo del mundo de la música y él es escritor, director y cineasta, nuestra casa está llena de ideas".
"Además, ambos somos signos de fuego", añadió. "Así que es simplemente fuego, fuego, fuego".
Proyecto personal
Rita Ora lanza su primera colección de ropa deportiva inspirada en su pasión por el pilates y el entrenamiento diario, la artista ha sacado una nueva línea en colaboración con la cadena Primark.
La nueva colección de ropa deportiva parte de una idea clara: el rendimiento no se limita al gimnasio. La propuesta busca acompañar el movimiento en la vida real, integrándose en rutinas que van del ejercicio físico a las actividades cotidianas.
Esta colección de Rita Ora plantea una reinterpretación del concepto de performance, alejándolo de una visión exclusivamente deportiva.
El desplazamiento al trabajo, los trayectos diarios, las pausas tras la jornada laboral o el entrenamiento del fin de semana forman parte de un mismo continuo de actividad. Bajo esta premisa, las prendas están pensadas para adaptarse a distintos contextos sin necesidad de cambiar de registro.
En términos de diseño y materiales, Primark apuesta por tejidos técnicos que priorizan la comodidad y la funcionalidad. La línea BodySculpt incorpora compresión y efecto moldeador, con refuerzos en la zona del core orientados a ofrecer mayor sujeción en entrenamientos de intensidad media y alta, como cycling o HIIT.
Los detalles de silicona mejoran el ajuste, mientras que la elasticidad en cuatro direcciones facilita la libertad de movimiento.