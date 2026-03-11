 Kylie Jenner: Sesión atrevida en medias transparentes
Farándula

La atrevida sesión de Kylie Jenner sin ropa interior mostrando todo en transparentes medias

La empresaria deslumbra en una impactante sesión fotográfica para Vanity Fair, donde además revela su deseo de ampliar la familia con Timothée Chalamet.

Kylie Jenner, Instagram
Kylie Jenner / FOTO: Instagram

Kylie Jenner ha vuelto a captar la atención mundial tras protagonizar una audaz sesión fotográfica para la revista Vanity Fair, donde aparece en la portada de su edición de marzo.

Las imágenes, realizadas por el reconocido fotógrafo Mert Alas (@mertalas), muestran a la empresaria con looks transparentes y lencería a la vista, generando un gran revuelo en las redes sociales y consolidando su estatus como ícono de estilo.

La menor del clan Kardashian Jenner compartió estas impactantes fotografías en su cuenta de Instagram, revelando una serie de atuendos que realzan su figura en un elegante set decorado con muebles vintage y tonos oscuros.

Entre los estilismos más comentados, se encuentra uno donde Kylie Jenner modela un abrigo corrugado de gran volumen, combinado con medias minimalistas y tacones de aguja, demostrando una vez más su versatilidad frente a la cámara.

Otro de los conjuntos que causó furor fue un set de lencería negra, compuesto por un sostén de copa amplia y un bikini de cintura alta, que la modelo lució con confianza.

Sin embargo, la imagen que más cautivó a sus seguidores la muestra recostada de lado en una cama, vistiendo únicamente medias transparentes y zapatos negros, una pose que ella misma describió como un "día de ensueño" en su publicación, etiquetando a Vanity Fair y a Mert Alas.

Foto embed
Kylie Jenner Vanity Fair - Vanity Fair

¿Campanas de Boda?

Durante la entrevista, Kylie Jenner habló sobre su relación con el actor Timothée Chalamet, la cual parece avanzar a pasos agigantados.

Fuentes cercanas a la pareja, citadas por Us Weekly, sugieren que Jenner y Chalamet han discutido la posibilidad de comprometerse este mismo año, intensificando los rumores de una próxima boda entre las celebridades.

Se ha reportado que Kylie Jenner incluso se refiere al actor nominado al Oscar como su "marido" en conversaciones privadas, lo que indica la seriedad de su vínculo.

La dinámica de la pareja también fue destacada por los informantes. "Kylie definitivamente manda, y a Timothée le encanta. Es un gran equilibrio entre sus personalidades y funciona", afirmó una fuente, describiendo una relación donde ambos encuentran armonía.

Además de la sesión, Kylie Jenner dio una entrevista exclusiva en la que reveló que desea tener más hijos. La estrella es madre de los niños Stormi y Aire que tuvo con Travis Scott.

Ella dijo: "En los últimos años de mis 20, quiero centrarme sólo en mí, mis negocios, mi trabajo, viajar con mis hijos, disfrutar de mis hijos, y luego... quiero tener más hijos...".

