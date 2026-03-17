 Dune 3: Primeras Imágenes y Detalles de los Personajes
Farándula

Dune 3: lanzan increíbles primeras imágenes de todos sus personajes y más detalles

Las primeras imágenes de Dune 3 ya están aquí y prometen una historia más oscura, intensa y espectacular.

Compartir:
Dune,
Dune / FOTO:

La expectativa por Dune 3 continúa creciendo luego de que el estudio cinematográfico difundiera las primeras imágenes oficiales de sus personajes principales. Estas fotografías promocionales muestran una atmósfera mucho más sombría y desafiante, confirmando que la tercera entrega será la más intensa de la trilogía inspirada en la obra literaria de Frank Herbert.

El protagonista Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, aparece con una expresión más dura y marcada por las consecuencias del poder. El personaje, ahora convertido en emperador, enfrentará los dilemas políticos y espirituales que marcarán su destino y el de todo el universo conocido.

El regreso de figuras clave y nuevas incorporaciones

En este nuevo capítulo regresan actores que se han convertido en parte esencial del éxito de la saga. Zendaya retoma su papel como Chani, mientras Javier Bardem vuelve a encarnar a Stilgar y Rebecca Ferguson continúa como Lady Jessica. Florence Pugh también reaparece como la emperatriz Irulan, reforzando el conflicto político dentro del imperio.

Una de las sorpresas más comentadas es el regreso de Jason Momoa, quien vuelve al universo de Arrakis en una versión distinta de su personaje. Además, la producción suma nuevas estrellas al elenco, entre ellas Robert Pattinson, Anya Taylor-Joy e Isaach De Bankolé, lo que ha elevado aún más las expectativas entre los seguidores de la franquicia.

Una historia basada en El Mesías de Dune

La película adaptará la novela El Mesías de Dune, considerada por muchos fans como una de las partes más complejas y profundas de la saga literaria.

En esta etapa, la historia se desarrolla varios años después de los acontecimientos anteriores y explora el peso del liderazgo, la manipulación religiosa y las consecuencias de la guerra.

El director Denis Villeneuve ha señalado en entrevistas previas que su intención es cerrar la trilogía con un relato emocional y visualmente impactante, manteniendo el estilo épico que caracterizó a las primeras dos entregas.

Fecha del tráiler y estreno en cines

Junto con las imágenes promocionales, también se confirmó el lanzamiento del primer tráiler oficial, lo que marcará el inicio de la campaña global de promoción. La película tiene previsto su estreno en cines el 18 de diciembre de 2026, una fecha estratégica que la enfrentará directamente con otras grandes producciones de la temporada.

Este duelo en taquilla podría convertirse en uno de los eventos cinematográficos más importantes del año, ya que la franquicia ha logrado consolidar una enorme base de seguidores alrededor del mundo.

Dónde ver las primeras películas de Dune

Quienes deseen prepararse para la nueva entrega pueden encontrar las dos películas anteriores en diversas plataformas digitales. Dependiendo de la región, Dune (2021) y Dune: Parte Dos suelen estar disponibles en servicios de streaming, alquiler digital o compra en plataformas como Prime Video, Disney Plus, Apple TV o Google Play, además de emisiones ocasionales en televisión por cable.

Estas producciones han sido reconocidas tanto por su calidad visual como por su narrativa compleja, logrando múltiples premios y consolidando a Villeneuve como uno de los directores más influyentes del cine contemporáneo.

Desde su estreno inicial, la nueva adaptación cinematográfica de Dune se ha convertido en un fenómeno cultural. La combinación de efectos visuales innovadores, música envolvente y actuaciones destacadas ha permitido que la historia de Arrakis conecte con públicos de distintas generaciones.

Con el lanzamiento de las primeras imágenes de Dune 3, el público ya comienza a imaginar cómo será el desenlace de una de las sagas de ciencia ficción más ambiciosas de los últimos años.

En Portada

Caso CHN: MP pide que Pedro Duque enfrente proceso por tres delitost
Nacionales

Caso CHN: MP pide que Pedro Duque enfrente proceso por tres delitos

08:05 AM, Mar 17
Presidente alemán inicia visita a Guatemala este martest
Nacionales

Presidente alemán inicia visita a Guatemala este martes

07:39 AM, Mar 17
Restringen circulación de transporte de carga durante la Semana Santa 2026t
Nacionales

Restringen circulación de transporte de carga durante la Semana Santa 2026

07:03 AM, Mar 17
Argentina confirma partido amistoso ante Guatemalat
Deportes

Argentina confirma partido amistoso ante Guatemala

09:46 AM, Mar 17
La FIFA responde a Irán: no habrá cambios en las sedest
Deportes

La FIFA responde a Irán: no habrá cambios en las sedes

09:11 AM, Mar 17

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaMundial 2026IránEE.UU.SeguridadLiga NacionalDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos