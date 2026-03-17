Festival de Jazz en Guatemala: Conciertos

El Guatemala Jazz Festival 2026 continúa su programación con una agenda cargada de conciertos a partir del 17 de marzo, consolidándose como uno de los eventos musicales más importantes del país. Aunque las primeras presentaciones comenzaron a inicios del mes, es ahora cuando el festival vive una de sus etapas más intensas, con una serie de espectáculos que reúnen a artistas nacionales e internacionales.
Las actividades se desarrollan en distintas sedes de la Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala y Quetzaltenango, permitiendo que públicos diversos disfruten del género en espacios culturales y al aire libre.
Conciertos destacados desde el 17 de marzo
Entre las presentaciones programadas se encuentran conciertos del Afina-Dos Trío el 17 de marzo y de la Big Band Municipal el 18 de marzo en el Teatro Dick Smith del IGA. Asimismo, en Antigua Guatemala continúan las actuaciones en lugares emblemáticos como el Centro de Formación de la Cooperación Española y Santo Domingo del Cerro, donde el público puede disfrutar de propuestas musicales contemporáneas y tradicionales.
El festival también contará con conciertos de artistas internacionales como Raphael Gualazzi el 21 y 23 de marzo, así como presentaciones del saxofonista Antonio Lizana junto a Adriano Lozano el 24 y 25 de marzo. La programación seguirá activa hasta abril, ampliando las oportunidades para vivir la experiencia del jazz en vivo.
Un encuentro cultural con talento de varios países
Esta edición del festival reúne a músicos provenientes de distintos puntos del mundo, incluyendo Alemania, España, Estados Unidos, México y Suiza. En total se contemplan decenas de conciertos con agrupaciones que fusionan estilos como el jazz latino, el funk, el soul y la música contemporánea.
El carácter gratuito de muchos de los eventos, con registro previo o ingreso libre según la sede, ha permitido que más personas se acerquen al género y participen en esta celebración artística.
Beneficios de escuchar jazz
Además de ser una experiencia cultural enriquecedora, diversos estudios señalan que escuchar jazz puede tener efectos positivos en la salud emocional y mental. La improvisación y los ritmos suaves ayudan a reducir el estrés, mejorar la concentración y estimular la creatividad.
También se considera que este género favorece la memoria y la conexión emocional, ya que sus armonías complejas y cambios de tempo invitan al oyente a involucrarse activamente con la música.
Una experiencia que continúa
El Guatemala Jazz Festival seguirá desarrollándose con nuevas presentaciones hasta el mes de abril, ofreciendo al público la oportunidad de descubrir sonidos innovadores y disfrutar de la energía de los conciertos en vivo.
Con cada escenario lleno y cada melodía interpretada, el festival reafirma su papel como una plataforma para el intercambio cultural y la difusión del talento musical, consolidando al jazz como un lenguaje universal que une generaciones y estilos.